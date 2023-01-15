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عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سمو ولي عهد دولة الكويت
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عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سمو ولي عهد دولة الكويت

عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سمو ولي عهد دولة الكويت

عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سمو ولي عهد دولة الكويت
٠٣:١٨:٤٧ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير 

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

العلاقات الثنائية

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة اليوم، سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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أخبار السعودية اليوم العاهل السعودي الكويت خادم الحرمين رسالة خطية

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