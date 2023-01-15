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الرخصة المهنية.. متى تتم إعادته؟.. توضيح مهم من “تقويم التعليم”

الرخصة المهنية.. متى تتم إعادته؟.. توضيح مهم من “تقويم التعليم”

الرخصة المهنية.. متى تتم إعادته؟.. توضيح مهم من “تقويم التعليم”
٠٣:٤٧:٠١ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لهيئة تقويم التعليم مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “أنا أختبرت عام 2016 و اجتزت هل يتوجب علي إعادة الاختبار أو يحسب اختباري السابق؟”.

ورد الحساب قائلا: مرحباً: يمكن الاستفادة من نتائج الكفايات حتى نهايـة عـام 2023م. بالتوفيق.

وغرد الكثير من المتابعين اليوم عن نتائجهم في اختبار الرخصة المهنية والذي تم الإعلان عنه ، معبرين عن فرحتهم بالنتيجة.

تغيير موعد اختبار الرخصة المهنية

وفي وقت سابق، تفاعل الحساب مع سؤال أحد المستفيدين بشأن اختبار الرخصة المهنية عام. وقال المستفيد: “أنا غيرت موعد اختباري وطلع لي مجدول بس لما أدخل قياس أشوف الاختبارات المسجلة يطلع لي موعد اختباري القديم ؟ شلون أروح بالقديم ولا الجديد الحين”

وأضاف الحساب: “في حال استمرار عدم مقدرتك على التسجيل أو التعديل على الاختبار؛ يسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة”.

في سياق متصل، أعلنت هيئة تقويم التعليم، أن نتائج اختبار الرخصة المهنية “العام” تم الإعلان عنها عبر الرسائل النصية في رسائل SMS على جوالات المعلمين وعلى الرقم المسجل في الملف، مؤكدة أن النتائج ستتاح اليوم الأحد على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية.

وسائل إعلان نتيجة الرخصة المهنية

وبينت الهيئة أن وسائل الإعلان عن نتيجة الرخصة المهنية، يكون على النحو التالي:

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة ” SMS” على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس، اليوم الأحد (اضغط هنا).

3- رابط إصدار الرخص المهنية (اضغط هنا).

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عاجل.. توضيح هام من “تقويم التعليم” بشأن اختبار الرخصة المهنية

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