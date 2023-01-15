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الصحة: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا وتعافٍ 21 آخرين
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الصحة: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا وتعافٍ 21 آخرين

الصحة: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا وتعافٍ 21 آخرين

الصحة: تسجيل 19 إصابة جديدة بكورونا وتعافٍ 21 آخرين
٠٣:٠٩:٣٤ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 15 يناير 2023، تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 827391 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 21 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815027 حالة.

الحصول على الجرعات المحدثة من اللقاح

وفي وقت سابق، أتاحت وزارة الصحة إمكانية أخذ الجرعة المحدثة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد19) لمن أمضى 3 أشهر من الجرعة السابقة ويرغب في الحصول عليها عن طريق أخذ موعد عبر تطبيق صحتي.

وأكدت أن هذه الجرعة تحمل تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة وذلك لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص خاصة مع المتحورات الموجودة في بعض دول العالم، ويعطي حماية أفضل ضد المرض الشديد الناجم عنها.

ويسمى لقاح كوفيد المحدث باللقاح الثنائي لأنه يعطي بإذن الله حماية من المرض الشديد من سلالة الفيروس الأصلية بالإضافة إلى متحورات اوميكرون.

وتأتي هذه الخطوة بهدف المحافظة على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم، ووقايتهم من مضاعفات عدوى هذا الفيروس.

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