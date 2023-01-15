كيف تكتشف أن ألم الساق سببه الكوليسترول؟.. هذه أبرز العلامات

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تتسبب المستويات المرتفعة من الكوليسترول في الدم في مشاكل صحية خطيرة، تتراوح من أمراض القلب إلى السكتات الدماغية.

يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول إلى تراكم الترسبات في الشرايين، مما يؤدي إلى ضيقها، وخلق ظروف أقل من المثالية لتدفق الدم، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض “الأولى” في الساقين.

وقد يؤدي نقص تدفق الدم إلى الساقين في بعض الأحيان إلى حدوث حالة “شائعة” تُعرف باسم مرض الشريان المحيطي، وفقًا لما نقلته صحيفة “إكسبريس” عن تقارير “كليفلاند كلينيك”.

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ألم الساق الناجم عن ارتفاع الكوليسترول

وهناك أعراض على أن ألم الساق ناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول، تتمثل في الآتي:

-الألم الناتج عن اعتلال الشرايين المحيطية هو العرج، الذي يتسبب في ألم عضلي يمكن تحديده من خلال ثلاث علامات منبهة.

-ألم خفيف ومؤلم

من الحاد إلى المزمن، يمكن أن تظهر العديد من الأشكال غير المريحة للألم، لكن الألم الناتج عن العرج عادة ما يكون خفيفًا ومؤلمًا. وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بتعب في العضلات، أو تشنج عضلي، أو تقلص عضلي، وفقًا لعيادة كليفلاند.

علامة رئيسية أخرى على العرج يؤثر على العضلات فقط، مما يعني أنه لايسبب آلامًا في المفاصل والعظام، “إذا كان الألم في مفصل واحد أو أكثر أو استمر لعدة دقائق بعد التوقف للراحة، فمن المرجح أن هذا ليس عرجًا متقطعًا”، بحسب المصدر ذاته.

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أعراض مرض الشرايين المحيطية

وبصرف النظر عن الألم في الساقين، يمكن أن يتسبب مرض الشرايين المحيطية في النهاية في ظهور أعراض أخرى، بما في ذلك:

-ألم حارق أو مؤلم في القدمين وأصابع القدمين أثناء الراحة، خاصةً في الليل أثناء النوم

-برودة جلد القدمين

-احمرار أو تغير لون الجلد

-عدوى أكثر تواترًا

تقرحات أصابع القدم والقدم التي لا تلتئم.

ولا يؤدي مرض الشرايين المحيطية دائمًا العديد إلى ظهور من الأعراض الملحوظة مما يجعل من الصعب التعرف عليه، تمامًا مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، مما يعني أن الطريقة الأكثر موثوقية للكشف عن مستويات الكوليسترول تكون من خلال فحص الدم.

وبمجرد أن يؤكد الطبيب هذه الحالة، فإن هناك الكثير الذي يمكن القيام به لخفض نسبة الكوليسترول وتفادي الأضرار، بدءًا من اتباع نظام غذائي صحي إلى دواء مضاد للكوليسترول “الستاتين”.

ويتضمن النظام الغذائي لخفض الكوليسترول:

-تقليل تناول الدهون المشبعة.

-زيادة تناول الألياف القابلة للذوبان

-التوقف عن شرب الكحوليات والإقلاع عن التدخين.

-ممارسة التمارين الرياضية.