الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“العدل” تطلق خدمة جديدة لتقليل المنازعات المالية.. 3 معلومات هامة عنها
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“العدل” تطلق خدمة جديدة لتقليل المنازعات المالية.. 3 معلومات هامة عنها

“العدل” تطلق خدمة جديدة لتقليل المنازعات المالية.. 3 معلومات هامة عنها

“العدل” تطلق خدمة جديدة لتقليل المنازعات المالية.. 3 معلومات هامة عنها
٠٢:٥٠:٣٣ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل عن إطلاق خدمة الإشعار بأداء الحق من خلال خدمات التبليغ العدلي في بوابة ناجز Najiz.sa، التي تضمن وتُوثق إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه؛ ليقوم بالسداد خلال مدة معلومة.

وأعلنت الوزارة بعض المعلومات عن الخدمة منها ما يلي:

1- تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظامًا
2- في حالة عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بمستحقاته المالية.
3- الخدمة تستهدف الشركات والمؤسسات والمحامين ومكاتب المحاماة، إضافة إلى الأفراد في التعاملات التجارية؛ بهدف الحد من لجوء أطراف التعامل المالي إلى المحاكم، وتسهيل عملية الإخطار بين الأطراف.

وقالت الوزارة إنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى خدمات التبليغ العدلي في بوابة ناجز وتحديد وسيلة الإرسال والدفع. علمًا بأنه تم تطوير وتشغيل الخدمة من قِبل شركة “ثقة”.

في وقت سابق، دشن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، منصة مسؤول، بهدف تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني وتطبيق السياسات والإجراءات والمعايير والضوابط وتعزيز الوعي لدى منسوبي الوزارة، ورفع مستوى المسؤولية لديهم، وتعزيز قيم المحافظة على الأصول المعلوماتية والتقنية للوزارة.

الموضوعات المتعلقة بأمن المعلومات

وتعد “مسؤول”، منصة تعليم إلكتروني، تحوي أهم الموضوعات المتعلقة بأمن المعلومات، وتتميز بسهولة الاستخدام؛ حيث تعرض المحتوى التوعوي للمستخدم على شكل فيديوهات توعوية ثرية بالمعارف والنصائح.

دورات الأمن السيبراني

وتتيح المنصة لموظفي وزارة العدل، مشاهدات الدورات المتعلقة بالأمن السيبراني، ومن ثم أداء اختبار إلكتروني، والحصول على شهادة إتمام البرنامج.

وتأتي منصة مسؤول في سياق التحول الرقمي الكامل للخدمات العدلية، الذي يواكبه الاهتمام الكبير من قبل الوزارة بالأمن السيبراني.

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