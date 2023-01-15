مواعيد القبول بالكلية التقنية.. الشروط وطريقة التقديم بجميع مناطق المملكة

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم في الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ.

وفيما يلي الشروط والتفاصيل:

البرامج والمواعيد:

دبلوم الكليات التقنية – صباحي مسائي (بنين / بنات):

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م.

برامج البكالوريوس – صباحي مسائي (بنين / بنات):

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م.

دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م.

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شروط القبول:

-بكالوريوس الكليات التقنية – صباحي:

-أن يكون المتقدم خريج دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها.

-إدخال نسبة اجتياز الاختبار الشامل لخريج دبلوم معاهد التدريب الأهلية حيث ستتم المفاضلة عليها.

-أن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية.

-ألا يتجاوز تاريخ التخرج من مرحلة الدبلوم وما يعادلها الخمس سنوات.

-ألا يكون المتقدم خريجاً أو مستمراً في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه.

-ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– ألا يكون المتقدم ملتحقاً في أي من المنشآت التدريبية أو أي جهة تعليمية حكومية.

– ‌ألا يكون المتقدم قد طوي قيده أو مفصولاَ تدريبياً في أي من منشآت المؤسسة التدريبية خلال ثلاثة فصول سابقة من تاريخ التقديم، ولا يشمل الفصل التدريبي الذي تم فيه قرار طي القيد أو الفصل.

-ألا يكون المتقدم مفصولاً تأديبياً من أي جهة تعليمية أو تدريبية.

– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

– ألا يكون موظفاً ويمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك.

– يتاح للمتقدم على برنامج البكالوريوس التقديم على عدة كليات ثم اختيار الرغبات امتداداً لتخصصه.

بكالوريوس الكليات التقنية – مسائي:

أن يكون المتقدم خريج دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها.

إدخال نسبة اجتياز الاختبار الشامل لخريج دبلوم معاهد التدريب الأهلية حيث ستتم المفاضلة عليها.

ألا يكون المتقدم خريجاً أو مستمراً في ذات البرنامج التدريبي المتقدم عليه.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

‌ألا يكون المتقدم قد طوي قيده أو مفصولاً تدريبياً في أي من منشآت المؤسسة التدريبية خلال ثلاثة فصول سابقة من تاريخ التقديم، ولا يشمل الفصل التدريبي الذي تم فيه قرار طي القيد أو الفصل.

‌ألا يكون المتقدم مفصولاً تأديبياً من أي جهة تعليمية أو تدريبية.

يتم اعتماد القبول النهائي لجميع المتقدمين حال اكتمال عدد 20 متدرباً في الشعبة.

تدفع تكاليف غير مستردة عند القبول المبدئي قدرها 300 ريال في أول فصل تدريبي ولمرة واحدة فقط ويتم خصمها من تكاليف التدريب في حالة قبول المتقدم النهائي.

يتم احتساب تكلفة الساعة التدريبية الواحدة بـ 550 ريالاً.

دبلوم الكليات التقنية – صباحي:

– أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية.

– أن يكون المتقدم خريج ثانوية عامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– ألا يزيد سن المتقدم عن (25) سنة.

– ألا يتجاوز تاريخ التخرج من المرحلة الثانوية أو ما يعادلها الخمس سنوات.

– ‌ألا يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية أو الجامعية المتوسطة (الدبلوم).

– ألا يكون المتقدم ملتحقاً في أي من المنشآت التدريبية أو أي جهة تعليمية حكومية.

– ‌ألا يكون المتقدم قد طوي قيده أو مفصولاً تدريبياً في أي من منشآت المؤسسة التدريبية خلال ثلاثة فصول سابقة من تاريخ التقديم، ولا يشمل الفصل التدريبي الذي تم فيه قرار طي القيد أو الفصل.

– ‌ألا يكون المتقدم مفصولاً تأديبياً من أي جهة تعليمية أو تدريبية.

– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

– ألا يكون موظفاً ويمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك.

– يتاح للمتقدم عدة كليات للتقدم عليها بحد أعلى (أربع كليات للبنين) / (ثلاث كليات للبنات) ثم اختيار التخصصات المرغوب التقدم عليها (رغبة واحدة كحد أدنى).

دبلوم الكليات التقنية – مسائي:

– أن يكون المتقدم خريج ثانوية عامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

-ألا يكون المتقدم ملتحقاً في أي من المنشآت التدريبية أو أي جهة تعليمية حكومية.

– ‌ألا يكون المتقدم قد طوي قيده أو مفصولاً تدريبياً في أي من منشآت المؤسسة التدريبية خلال ثلاثة فصول سابقة من تاريخ التقديم، ولا يشمل الفصل التدريبي الذي تم فيه قرار طي القيد أو الفصل.

– ‌ألا يكون المتقدم مفصولاً تأديبياً من أي جهة تعليمية أو تدريبية.

– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

– يتم اعتماد القبول النهائي لجميع المتقدمين حال اكتمال عدد 25 متدرباً في الشعبة.

– تدفع تكاليف غير مستردة عند القبول المبدئي قدرها 300 ريال في أول فصل تدريبي ولمرة واحدة فقط ويتم خصمها من تكاليف التدريب في حالة قبول المتقدم النهائي.

– يتم احتساب تكلفة الساعة التدريبية الواحدة بـ 400 ريال.

دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية – صباحي:

– أن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية.

– أن يكون المتقدم خريج مرحلة المتوسطة، شهادة إتمام الصف الأول الثانوي، شهادة إتمام الصف الثاني الثانوي.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– ألا يقل سن المتقدم عن (15) سنة.

– ألا يكون المتقدم خريجاً من الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– ألا يكون المتقدم ملتحقاً في أي من المنشآت التدريبية أو أي جهة تعليمية حكومية.

– ‌ألا يكون المتقدم قد طوي قيده أو مفصولاً تدريبياً في أي من منشآت المؤسسة التدريبية خلال ثلاثة فصول سابقة من تاريخ التقديم، ولا يشمل الفصل التدريبي الذي تم فيه قرار طي القيد أو الفصل.

– ‌ألا يكون المتقدم مفصولاً تأديبياً من أي جهة تعليمية أو تدريبية.

– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

– ألا يكون موظفاً ويمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك.

– يتاح للمتقدم معهد واحد أو عدة معاهد للتقدم عليها (بحد أعلى معهدان) ثم اختيار التخصصات المرغوب التقدم عليها (رغبة واحدة كحد أدنى).

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-برامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية-صباحي:

-أن يكون المتقدم سعوديًا أو من أم سعودية.

-أن يكون المتقدم خريج مرحلة المتوسطة فقط.

– أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

– ألا يقل سن المتقدم عن (16) سنة.

– يشترط للقبول في برامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية وبرامج معاهد السجون في الفترة الصباحية بأن لا يكون لدى المتقدم شهادة تفوق الكفاءة المتوسطة.

– ألا يكون المتقدم ملتحقاً في أي من المنشآت التدريبية أو أي جهة تعليمية حكومية.

-ألا يكون المتقدم قد طوي قيده أو مفصولاً تدريبياً في أي من منشآت المؤسسة التدريبية خلال ثلاثة فصول سابقة من تاريخ

– التقديم، ولا يشمل الفصل التدريبي الذي تم فيه قرار طي القيد أو الفصل.

– ‌ألا يكون المتقدم مفصولاً تأديبياً من أي جهة تعليمية أو تدريبية.

– يشترط عدم التقديم على أي برنامج آخر متزامن في ذات الفترة التدريبية.

– ألا يكون موظفاً ويمكن قبول الموظف الموفد بعد موافقة جهة عمله وفق الضوابط المنظمة لذلك.

– يتاح للمتقدم معهد واحد أو عدة معاهد للتقدم عليها (بحد أعلى معهدان) ثم اختيار البرامج المرغوب التقدم عليها (رغبة واحدة كحد أدنى).

طريقة التسجيل:

خلال الفترة الموضحة أعلاه عبر الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).