شاهد: اللحظات الأخيرة لتحطم الطائرة بنيبال واشتعال النيران فيها (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو اللحظات الأخيرة طائرة في مدينة بوخارا بوسط نيبال ما أدى لمقتل 40 شخصا على الأقل كانوا على متنها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم، فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

معلومات عن الطائرة المنكوبة

1- كان على متنها 72 شخصا (68 راكبا من بينهم 15 أجنبيا و4 من أفراد الطاقم).

2- كان من بين الأجانب 5 هنود و4 روس واثنان من كوريا الجنوبية وواحد من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين وفرنسا.

3- كانت في طريقها من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا.

4- تقع مدينة بوخارا السياحية، على بعد 200 كيلومتر (125 ميلا) غرب كاتماندو، وهي البوابة إلى دائرة أنابورنا، التي تعد مسارا شهيرا للترحال لمسافات طويلة في جبال الهيمالايا، وكان مطار بوخارا الدولي بدأ عملياته منذ أسبوعين فقط.

5- النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

6- الطائرة ذات المحركين كانت من طراز (إيه.تي.آر72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية ييتي.

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