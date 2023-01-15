انتهاء ثاني الإجازات المطولة غدًا.. تعرف على قائمة الإجازات المتبقية لهذا العام

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تنتهي غدًا إجازة نهاية الأسبوع المطوَّلة الثانية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الثاني الحالي بجميع مدارس المملكة.

وبدأت الإجازة المطولة مع نهاية دوام الخميس الماضي 12 يناير 2023م، 19 جمادى الآخرة 1444هـ، واستمرت لأربعة أيام: الجمعة والسبت والأحد والاثنين.

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الهدف من الإجازة المطولة

ويشتمل العام الدراسي الحالي على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 5 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر المبارك.

وتهدف الإجازة المطولة إلى حصول الطالب على قسط كاف من الراحة خلال أيام الدراسة، مما يساعدهم على استئناف المذاكرة والذهاب إلى المدارس بحالة من النشاط والحيوية.

وكشفت المتحدث باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، سبب الإجازات المطولة قائلة: “روعي في هذا التقويم وجود إجازات مطولة لأن هذا النوع من الإجازات سيعطي جانب من الترويح وكسر الجمود في رحلة الطالب التعليمية، وبالتالي تساعد في رفع معدل التراكم المهاري والتراكم المعرفي لدى أبنائنا الطلاب والطالبات”.

واعتمدت وزارة التعليم طريقة جديدة في تقسيم العام الدراسي، والذي يتم تطبيقها للعام الثاني على التوالي، حيث تم تقسيم العام إلى ثلاثة فصول دراسية متتالية، يتخللها إجازات بدلاً من اعتماد نظام الفصلين الدراسيين في العام.

ويستمر الفصل الدراسي الواحد من 13 أسبوع متتاليين على أن يحصل الطلاب على إجازة نهاية كل فصل لمدة 10 أيام.

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مواعيد الإجازة المطولة الفصل الدراسي الثاني:

بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 4 من ديسمبر، 2022 على أن تكون عدد أيام الدراسة الفعلية في هذا الفصل 60 يومًا، بعد اقتطاع الإجازات الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات المطولة.

وبدأت ثاني الإجازات المطولة مع نهاية دوام الخميس 12 يناير 2023م، 19 جمادى الآخرة 1444هـ، واستمرت لأربعة أيام: الجمعة والسبت والأحد والاثنين.

ومن المقرر أن يحتوي الفصل الدراسي الثاني على إجازة مطولة، وهي إجازة يوم التأسيس يومي الأربعاء والخميس 2- 3/ 8/ 1444هـ.

وينطلق الفصل الثالث للعام الدراسي الحالي في 20 شعبان، والذي يمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، على أن يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.