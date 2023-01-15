عاجل.. هيئة الزكاة والضريبة تعلن عن توفر وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:
المسمي الوظيفي
المؤهلات والخبرة
- ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
- مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- يفضل درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
مدير HRBP
الوصف الوظيفي
صاحب الوظيفة مسؤول عن تنسيق العلاقة بين الأعمال والمفوضية السامية ، وتوصيل الاحتياجات ، وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات المفوض السامي لخدمة وحدات العمل هذه بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.
أخصائي أول وحدة خاصة
المؤهلات و الخبرة
- ما لا يقل عن سنتين من الخبرة ذات الصلة
- مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو ما يعادلها
مساعد قضائي أول
المؤهلات الخبرة
- ما لا يقل عن 2 سنة من الخبرة في المجال
- بكالوريوس في القانون أو الدراسات القانونية أو ما
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم (اضغط هنا)
اقرأ أيضا:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تُصدر قواعد عدم خضوع المكلف “المملوك لوقف” لجباية الزكاة