الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. هيئة الزكاة والضريبة تعلن عن توفر وظائف شاغرة
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عاجل.. هيئة الزكاة والضريبة تعلن عن توفر وظائف شاغرة

عاجل.. هيئة الزكاة والضريبة تعلن عن توفر وظائف شاغرة

عاجل.. هيئة الزكاة والضريبة تعلن عن توفر وظائف شاغرة
٠٢:٤٠:٥٨ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،  وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي 

خبير إدارة المواهب
المؤهلات والخبرة
  • ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
  • مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • يفضل درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
مدير HRBP
الوصف الوظيفي 
صاحب الوظيفة مسؤول عن تنسيق العلاقة بين الأعمال والمفوضية السامية ، وتوصيل الاحتياجات ، وضمان تنفيذ سياسات وإجراءات المفوض السامي لخدمة وحدات العمل هذه بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.
أخصائي أول وحدة خاصة
المؤهلات و الخبرة
  • ما لا يقل عن سنتين من الخبرة ذات الصلة
  • مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو ما يعادلها
مساعد قضائي أول
المؤهلات الخبرة
  • ما لا يقل عن 2 سنة من الخبرة في المجال
  • بكالوريوس في القانون أو الدراسات القانونية أو ما

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا)

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