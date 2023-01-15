في دقائق.. كل ما تريد معرفته عن كيفية معرفة نتائج اختبار الرخصة المهنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم، أن نتائج اختبار الرخصة المهنية “العام” تم الإعلان عنها عبر الرسائل النصية في رسائل SMS على جوالات المعلمين وعلى الرقم المسجل في الملف.

وأكدن أن النتائج ستتاح اليوم الأحد على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية.

معلومات تهمك.. مع إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية:

أولًا: وسائل إعلان نتيجة الرخصة المهنية:

وأوضحت الهيئة أن وسائل الإعلان عن نتيجة الرخصة المهنية، يكون على النحو التالي:

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة ” SMS” على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس، اليوم الأحد(اضغط هنا).

3- رابط إصدار الرخص المهنية (اضغط هنا).

2 – النتيجة ستكون في تطبيق “توكلنا” خدمات

وأضافت أنه في وقت لاحق، ستكون نتيجة اختبار الرخصة المهنية في تطبيق “توكلنا” خدمات، مبينة أن البحث عليه يكون بالدخول عليه ثم لوحة البيانات ثم نتائج قياس.

ثانيًا: درجة اجتياز اختبار الرخصة المهنية:

ومع حالة الترقب والإعلان عن نتائج اختبار الرخصة المهنية، أشارت الهيئة إلى أن هناك بعض المعلومات الهامة التي يجب معرفتها والاطلاع عليها، منها:

1 – درجة الاجتياز من ٥٠ درجة وأكثر وتستمر العلاوة:

2 – اختبار الرخصة المهنية العام درجته تعادل ٢٠٪من نقاط المفاضلة للخريجين والخريجات.

3 – المعلم الذي يريد “متقدم ضروري” تكون من ٧٠ وأكثر في الاختبارين عام وتخصص مع الشروط الأخرى.

ثالثًا: مراتب اجتياز الاختبار والدرجات المطلوبة:

وعلى حسابه في “تويتر”، كشف المعلم عبدالله السلطان، ماجستير توجيه و إرشاد تربوي، مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة، مبينًا أنها على ثلاث مراتب كالتالي:

1 – معلم ممارس من 50 إلى 69.

2 – معلم متقدم من 70 إلى 79.

3 – معلم خبير من 80 فما فوق.

رابعًا: شروط الحصول على الرخصة المهنية:

وبينت الهيئة أن اجتياز اختبار الرخص المهنية يعتبر أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، وأنه يتكون من جزئين:

1 – الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

2 – الجزء الثاني: فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

ولفتت إلى أن عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين يبلغ 38 تخصّصًا، حيث تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين، الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي.

خامسًا: شروط الحصول على الرخصة المهنية:

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين:

الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

أما الجزء الثاني: فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

سادسًا: المعايير والمسارات المهنية للمعلمين:

ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا، وتعتبر المعايير والمسارات المهنية أهم ما يجب على المعلمين معرفته وممارسته وفق قيم مهنة التعليم ومسؤولياتها، ويكون تحديد ذلك في وثائق المعايير والمسارات المهنية الصادرة عن الهيئة/ من خلال:

– الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:

تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

1 – الاختبار التخصصي.

2 – الاختبار التربوي العام، وهو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية، ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية

سابعًا: خطوات تحديث التخصص:

في الوقت نفسه، أشار حساب العناية بالمستفيدين إلى أن خطوات تحديث التخصص للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية “التخصصي” عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس، على النحو الآتي:

1 – تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني للقياس

2 – النقر على اسم المستفيد.

3 – اختيار المعلومات الشخصية.

4 – النقر على اضغط هنا للتحقق من التخصص.

5 – سيتم تحديث التخصص من نظام نور لمن هم على رأس العمل وإتاحة تحديد التخصص للخريج.

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