بـ 111 مليار ريال.. منظومة التنمية تعتمد هذه التمويلات

تواصل – واس:

أعلنت منظومة التنمية، التابعة لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية، أنها اختتمت عامها الميلادي 2022 بتحقيق عدد من الإنجازات والاتفاقيات والبرامج التنموية المبتكرة التي أطلقتها خلال الربع الرابع من العام المنصرم.

اتفاقيات تعاون إستراتيجية من مختلف قطاعات الاقتصاد

وأوضحت أن إنجازات تضمنت منظومة التنمية خلال الربع الماضي توقيع اتفاقيات تعاون إستراتيجية وتمويل مستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع، لتتجاوز قيمة مبالغ التمويل المعتمدة حوالي 111 مليار ريال العام الماضي، مشيرة على أن الاتفاقيات والبرامج التنموية تهدف إلى:

1 – تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية المملكة

2- زيادة الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات

وأضافت منظومة التنمية، أنها دشّنت أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على زيادة التمويل وسد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، بصفته محفزًا رئيسيًا لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي كشف بدوره عن 6 منتجات تمويلية تم تصميمها لتلائم احتياجات القطاع ومتطلبات السوق.

14 مليار ريال لأكثر من 100 مشروع

وأكدت أنها تسعى لتحقيق الاستدامة البيئية وزيادة التنمية في قطاعات الصناعة، وذلك من خلال تقديم صندوق التنمية الصناعية تمويلًا تنمويًا إستراتيجيًا لتأسيس أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية وتمكينها من دخول المنافسة في هذا القطاع المتنامي؛ لتتجاوز إجمالي القروض المعتمدة لعملاء الصندوق الصناعي 14 مليار ريال خلال العام 2022 لأكثر من 100 مشروع في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.

70 برنامجًا وندوة لـ2600 متدرب ومتدربة

وأشارت إلى أن الصندوق قدم من خلال أكاديميته التعليمية 70 برنامجًا وندوة استفاد منها أكثر من 2600 متدرب ومتدربة، محققًا المستوى الذهبي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز المؤسسي، وعمل على تنظيم هاكاثون الصناعة الأول من نوعه في المملكة الذي يهدف لربط أفكار الشباب وإبداعاتهم باحتياجات المصنعين الوطنيين.

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