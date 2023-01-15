الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه هام.. “سناب شات” يلغي خاصية شهيرة من التطبيق
بمشاركة 700 متحدث و900 شركة.. انطلاق النسخة الثانية لمؤتمر “ليب” بالرياض
عاجل.. ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنسبة 3.3% خلال ديسمبر 2022
صحة طفلك العقلية.. 5 علامات لا تتجاهلها أبدًا
بالفيديو.. مصرع جميع ركاب طائرة نيبال المتحطمة وانتشال 34 شخصًا
استشهاد شاب ومستوطنون يقتحمون الأقصى وبيان فلسطيني عاجل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه هام.. “سناب شات” يلغي خاصية شهيرة من التطبيق

تنبيه هام.. “سناب شات” يلغي خاصية شهيرة من التطبيق

تنبيه هام.. “سناب شات” يلغي خاصية شهيرة من التطبيق
٠١:٢٤:٣٥ م، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قرر تطبيق “سناب شات” الشهير حذف خاصية سناب كاميرا من التطبيق، ليتم الاستغناء عن تلك الخاصية التي كان الكثير من الأشخاص يعتمدون عليهأ.

جاء قرار الحذف بسبب انتشار قصص للمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين لم يتمكنوا من إيقاف استخدام فلاتر الوجوه الساخرة في أثناء محادثات العمل الجادة.

أعلنت الشركة حذف الخاصية من التطبيق بدءًا من يوم 25 يناير الحالي وذلك من نسختي سناب شات للأجهزة العاملة بنظامي “ويندوز وماك”.

ميزة جديدة في “سناب شات”

في سياق متصل، أعلن الخبير التقني عبدالرحمن الهادي عن ميزة مفيدة في تحديث سناب شات الأخير.

وقال عبدالرحمن الهادي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة رهيبة نزلت بالتحديث الأخير لسناب شات ، أعجبتني وساعدتني كثيراً بالسنابات، وهي ميزة تحول الصورة إلى ملصق”.

وأضاف أنه يمكن تفعيل الميزة بسهولة من خلال الخطوات التالية:

– تصوير أي سنابة

– الضغط على الخيار الذي يظهر بالأعلى

– اختيار أي صورة

– ثم اختيار الصورة وتحويلها لأي شكل

– يمكن إضافة أكثر من ملصق

اقرأ أيضا:

طريقة تحويل أي صورة لـ «ملصق».. ميزة جديدة في سناب شات (فيديو

الصورة

الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب شات تطبيقات وسائل التواصل سناب شات مزايا تطبيق سناب شات

مواد ذات صلة

المزيد
«مدني الرياض»: بلاغات عاصفة «مدار» قليلة ولم تتضمن إصابات (فيديو)

«مدني الرياض»: بلاغات عاصفة «مدار» قليلة ولم تتضمن إصابات (فيديو)

١١:٥٧ م، الأحد، ١٩ مارس ٢٠١٧
مصرع العشرات في تحطم طائرة إيرانية بمطار غرب طهران

مصرع العشرات في تحطم طائرة إيرانية بمطار غرب طهران

٠٩:٤٣ ص، الأحد، ١٠ أغسطس ٢٠١٤
«وول ستريت جورنال» تكشف «تهميش» إيران لنظام الأسد في سوريا

«وول ستريت جورنال» تكشف «تهميش» إيران لنظام الأسد في سوريا

١١:٥٣ م، الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠١٥
إصابات ⁧‫كورونا‬⁩ تتجاوز حاجز الـ1000 إصابة في ⁧‫المملكة‬⁩ خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات ⁧‫كورونا‬⁩ تتجاوز حاجز الـ1000 إصابة في ⁧‫المملكة‬⁩ خلال الـ24 ساعة الماضية

١٢:٢٩ م، الأربعاء، ٠٨ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *