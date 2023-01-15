بمشاركة 700 متحدث و900 شركة.. انطلاق النسخة الثانية لمؤتمر “ليب” بالرياض

تواصل – واس:

تحت عنوان “نحو آفاق جديدة”، تنطلق أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني الأضخم عالميًا “ليب” في العاصمة الرياض وذلك خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير لعام 2023م، الموافق 15 إلى 18 رجب لعام 1444هـ، في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

قفزة نوعية اقتصادية ضخمة داخل المملكة

وتأتي نسخة هذا العام لتمثل قفزة نوعية اقتصادية ضخمة داخل المملكة من خلال العديد من الشراكات، والصفقات، والجولات الاستثمارية، بتنظيم من:

1 – شركة تحالف.

2 – كبرى الجهات الحكومية والخاصة.

3 – وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

4 – الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

5 – شركات التقنية والاتصالات، حيث تستضيف المملكة مجموعة من ألمع المبتكرين والمستثمرين، والمهتمين بالتقنيات المستدامة من جميع أنحاء العالم.

700 متحدث ومتحدثة من أكثر من 50 دولة

ويضم المؤتمر في نسخته الثانية أكثر من 700 متحدث ومتحدثة من أكثر من 50 دولة، يمثلون أهم الجهات العالمية في التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ونخبة من المتحدثين المميزين الآخرين، حيث تتجاوز مشاركة السيدات أكثر من 35% من إجمالي المتحدثين.

مشاركة 900 شركة عالمية ومحلية

وسيشارك في المؤتمر أكثر من 900 شركة عالمية ومحلية، وشركات أخرى في مجال التقنية، بالإضافة إلى أكثر من 400 شركة تقنية ناشئة عالمية ومحلية، حيث تناول “ليب” العديد من المواضيع، مثل:

1 – المدن الذكية.

2 – التقنية النظيفة.

3 – التجارة بالتجزئة.

4 – التقنيات الصحية.

5 – التقنيات المالية.

6 – الاقتصاد الابتكاري.

7 – الثورة الصناعية الرابعة.

8 – مستقبل الطاقة والتقنيات التعليمية.

إلقاء 400 كلمة على سبع منصات

ويحتوي المؤتمر على سبع منصات يقام فيها أكثر من 400 كلمة رئيسية وجلسة حوارية، وهي:

1 – المنصة الرئيسية.

2 – أربع منصات للجلسات المتخصصة يتم طرح موضوعين في كل منها.

3 – ومنصة المستثمرين والتي ستشهد صفقات استثمارية ضخمة بتواجد كبرى الجهات التقنية على مستوى العالم.

3 – منصة “ديب فيست” التي ستنطلق أعمالها في السابع من فبراير تحت عنوان “أبعد من الخيال”، حيث ستسلط الضوء على مبادرات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الابتكارات في العديد من القطاعات، بحضور نخبة من علماء البيانات، وصُنّاع التغيير والتقنية، والعديد من الشركات الكبرى والناشئة، ورجال الأعمال المبتكرين، لتشكل بذلك إضافة مهمة لمؤتمر “ليب” خاصةً فيما يتعلق في الذكاء الاصطناعي.

90 شركة ناشئة وجوائز تتعدى مبلغ مليون دولار

ويسهم مؤتمر “ليب” في نسخته الثانية لدعم الشركات الناشئة، وذلك من خلال مسابقة “روكت فيول” التي تتنافس فيها 90 شركة ناشئة بجوائز تتعدى مبلغ مليون دولار، ويقدم “ليب” دعمه للعديد من الشركات الناشئة من خلال حضور أكثر من 500 مستثمر لمساعدة أصحاب الشركات الناشئة.

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