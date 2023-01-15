عاجل.. ارتفاع معدل التضخم في المملكة بنسبة 3.3% خلال ديسمبر 2022

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 3.3%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

ارتفاع معدل التضخم بأسعار الجملة

وأوضح تقرير الهيئة حسب صحيفة “المدينة”، أن ارتفاع معدل التضخم بأسعار الجملة جاء بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 7.5%؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون، والتي شهدت أكبر زيادة سنوية في ديسمبر 2022م.

ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات

وأضاف أن أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون ارتفعت بنسبة 16.9%، حيث سجلت أسعار منتجات الألبان ارتفاعاً نسبته 13.5%، وسجلت أسعار المنتجات الزراعية ارتفاعاً نسبته 8.5%.

السبب هو ارتفاع أسعار المنتجات النفطية

وحسب التقرير فقد ارتفعت أسعار الأسماك ومنتجات صيد الأسماك الأخرى بنسبة 2.7% خلال شهر ديسمبر الماضي، كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 2.5%؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.6%، وارتفاع أسعار منتجات العجائن الورقية بنسبة 17.2%.

مؤشر أسعار الجملة شهر ديسمبر

فيما تراجع مؤشر أسعار الجملة بالمملكة بنسبة 0.2% خلال ديسمبر 2022، مقارنة بالشهر السابق؛ متأثراً بشكل أساسي بانخفاض أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك، مقارنة بمستوياتها في شهر نوفمبر 2022.

كما سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2022 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.3% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.9%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 1.1%.

وحسب الهيئة فإن مؤشر أسعار الجملة، يعكس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة من السلع تتكون من 343 بنداً، تجمع أسعارها بشكل شهري من 3 مدن رئيسة هي:

1 – الرياض.

2 – جدة.

3 – الدمام.

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