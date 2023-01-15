بالفيديو.. مصرع جميع ركاب طائرة نيبال المتحطمة وانتشال 34 شخصًا

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام هندية، عن مصرع جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة النيبالية التي تحطمت صباح اليوم.

ونقلت قناة “نيوز 18” التلفزيونية الهندية، عن السلطات المحلية، أن الأشخاص، الذين كانوا على متن الطائرة والبالغ عددهم 72 شخصًا، قد لقوا مصرعهم جميعًا، مؤكدة مقتل جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة المحطمة.

انتشال 32 جثة على الأقل

وفي نيبال، أعلنت السلطات أنه تم انتشال 32 جثة على الأقل، إثر حادث تحطم طائرة ركاب قرب مطار بوخارا الدولي وسط البلاد.

الطائرة تحطمت قرب مدرج مطار بوخارا

وحسب “سبوتنيك”، فقد أعلنت السفارة الروسية في نيبال، وجود 4 مواطنين روس على متن طائرة الركاب التي تحطمت قرب مدرج مطار بوخارا الدولي في نيبال، مشيرة إلى أنه لم يُعرف مصيرهم حتى الآن.

يأتي هذا بعد أشهر من الإعلان عن فقدان طائرة صغيرة تقل 22 شخصًا على متنها على طريق سياحي شهير في جبال نيبال.

وفي عام 2018، تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الأمريكية البنغالية بينما كانت قادمة من بنجلاديش عند هبوطها في العاصمة كاتماندو، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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