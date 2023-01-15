تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، أنه ابتداءً من بعد غد الثلاثاء 17 يناير 2023، من المقرر أن يتم تنظيم دخول الشاحنات لمدينة الرياض.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن أهم الأسئلة الشائعة حول تنظيم دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض، تتمثل في:

ما آلية تنظيم دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض؟

خدمة إلكترونية تمكن الناقلين من حجز موعد لدخول المدن خلال أوقات المنع، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة دخول الشاحنات للمدن الرئيسة.

متى يبدأ تطبيق القرار؟

سيتم البدء في حجز المواعيد الإلكترونية للشاحنات الراغبة في الاستفادة من القرار اعتبارًا بعد غد الثلاثاء 17 يناير 2023.

هل القرار يطبق على كل الأوقات؟

شمل قرار دخول الشاحنات خلال أوقات المنع من دخول المدن الرئيسة لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

ما الشاحنات التي سيتم تطبيق القرار عليها؟

منشآت النقل ووسيط الشحن، الحاصلين على ترخيص نقل بضائع على الطرق البرية.

هل سيتم تطبيق القرار على الشاحنات المستثناة من قبل الجهات المعنية؟

لن يتم تطبيق القرار على الشاحنات المستثناة والمصرحة بالدخول خلال أوقات المنع من الجهات المعنية، إنما يشمل القرار الشاحنات الممنوعة من الدخول فقط.

ما الإجراء المتبع في حال عدم التزام الشاحنات بالحجز الإلكتروني؟

عدم التزام الشاحنات بالحجز لدخول المدينة خلال أوقات المنع يعتبر مخالفة مرورية، يتم تطبيق العقوبات عليها من قبل الجهات المعنية عدا الناقلين المستثنين من هذه الجهات.

هل سيتم فرض رسوم على خدمة الحجز الإلكتروني؟

الخدمة اختيارية ومجانية، ويمكن الاستفادة منها في حال الرغبة في دخول المدن خلال أوقات المنع عبر مسارات محددة وعن طريق حجز موعد.

كيف أستفيد من الخدمة؟

بالدخول على بواية “نقل”، ثم خدمة دخول المدن لنشاط نقل بضائع على الطرق البرية، وتسجيل الدخول لحجز موعد.

أهداف تنظيم دخول الشاحنات للرياض

وأضافت أنه بالشراكة مع الجهات المعنية، فقد قررت تنظيم دخول الشاحنات لمدينة الرياض، لتحقيق هذه الأهداف:

1 – إمكانية تتبع الشاحنات.

2 – تخفيف الازدحام المروري.

3 – رفع كفاءة وجودة الخدمة التشغيلية.

4 – تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات للمدن.

5 – منع تكدس الشاحنات في مداخل المدن.

6 – توفير البيانات وتحليل المعلومات للإسهام في اتخاذ القرار.

اشتراطات الحفاظ على سلامة سائقي الشاحنات

وفي وقت سابق، حددت الهيئة العامة للنقل، 8 اشتراطات أساسية تسهم في الحفاظ على سلامة سائقي الشاحنات على الطرق البرية، من بينها اللياقة الصحية الجيدة.

1- التأكد من اللياقة الصحية.

2- عدم تعاطي الأدوية.

3- الحصول على النوم الكافي.

4 – عدم القيادة لساعات طويلة متواصلة.

5- التحقق من سلامة الشاحنة قبل بدء الرحلة.

6- التأكد من خلوك من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى فقدان الوعي مثل الصرع.

7- توفر أدوات السلامة للشاحنات، مع وجود معدات السلامة المناسبة مثل طفاية الحريق.

8- التوقف عن القيادة في حال عدم القدرة على أداء المهمة بأكمل وجه للإصابة بالكسور أو الجروح.