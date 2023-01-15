شاهد.. مواطن شاب يبيع هواتف جديدة للوافدين بالمزاد العلني

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو مواطنًا شابًا وهو يقوم ببيع الهواتف والجوالات الحديثة للوافدين في إحدى مناطق المملكة، وسط تفاعل كبير من المتواجدين حوله.

ويقوم الشاب باستعراض مميزات الهاتف ثم يعلن بعد ذلك مزادًا علنيًا عليه، ويبيعه للشخص الذي يدفع أكثر.

مزاد على هواتف جديدة وسماعة هدية

ليس هذا فحسب، بل يحصل صاحب الهاتف الجديد على سماعة هدية من الهاتف، ويحرص الشاب المواطن على التأكيد أن السماعة هدية وأن سعر الهاتف أقل بكثير من السعر المباع به.

ومن بين الهواتف التي قام باستعراضها، هاتف يبدو أنه من شركة “أنفنكس” وهو أحد موديلات الشركة الحديثة، والذي يمتاز بكبر حجم الشاشة.

وبعد إجراء المزاد العلني على الهاتف، نجح أحد الأشخاص في الحصول عليه بسعر 200 ريال وقام الشاب بإعطائه السماعة الهدية، ثم قام بإخراج هاتف آخر ليبيعه بالطريقة نفسها.

اللافت للنظر هو تفاعل الوافدين الكبير مع الشاب، والذين حرصوا على شراء عدد من الهواتف التي يبدو من مظهرها أنها جديدة تمامًا.

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