من السرطان إلى الفشل الكلوي.. “رائحة الفم الكريهة” تكشف عن أمراض خطيرة

تواصل – فريق التحرير:

في معظم الحالات، تعكس رائحة الفم الكريهة سوء نظافة الفم مما يتسبب في تراكم البكتيريا في الفم، إلا أنها قد تنبعث في بعض الأحيان من سوء صحة الأمعاء، لأنها قد تشير إلى ورم خبيث.

ويقول مركز الأبحاث الطبية “مايو كلينك”، إن رائحة النفس الكريهة تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على السبب الكامن وراءها. وفي معظم الحالات، تكون الحالات الطبية، مثل جفاف الفم والتهاب اللوزتين والارتجاع الحمضي هي السبب.

ويمكن أن تسبب المضاعفات مثل مرض ارتجاع المريء رائحة الفم الكريهة، التي تتسبب في إزعاج أحماض المعدة، مما يؤدي إلى انتقالها عبر الجهاز الهضمي.

وقد ينبعث من الجسم رائحة نفس السمك، إذا فشلت الكلى وتأثر الجهاز التنفسي، مما يعني أن الجسم يكافح لطرد السموم الخطرة التي تتراكم في عدة أجزاء منه.

وأضاف بيل ماكينا، مؤسس شركة “كوجنوموفيمينت” “رائحة الفم الكريهة، هي مشكلة شائعة يمكن أن يكون لها أسباب متنوعة. في بعض الحالات، قد تكون رائحة الفم الكريهة علامة على وجود حالة طبية كامنة، بما في ذلك السرطان”.

اقرأ أيضًا:

اكتشفها علماء صينيون.. طريقة بسيطة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

متى تثير رائحة الفم الكريهة القلق؟

وأوضح، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”، أنه “في حين أن رائحة الفم الكريهة ليست كلها ناجمة عن السرطان، إلا أن أنواعًا معينة من الرائحة في نفس الشخص يجب أن تكون مدعاة للقلق. وعندما يتعلق الأمر بالسرطان، هناك أنواع معينة من الرائحة في أنفاس الشخص والتي يجب أن تدق أجراس الإنذار”.

قد تشير الرائحة المعدنية إلى سرطان الرئة أو أنواع السرطان الأخرى التي انتشرت إلى الرئتين. وقد تدل الرائحة المتعفنة على الإصابة بسرطان الرئة أو الحلق، في حين أن الرائحة الكريهة يمكن أن تدل على الإصابة بسرطان الكبد أو الكلى، وفق قوله.

وأضاف ماكينا: “من المهم أن نلاحظ أن رائحة الفم الكريهة مشكلة شائعة يمكن أن يكون لها أسباب متنوعة، وليست كل رائحة الفم الكريهة ناجمة عن السرطان”.

وتابع “إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة وتشعر بالقلق حيال ذلك، فمن المهم أن ترى أخصائي رعاية صحية لإجراء تقييم”.

عندما ينتج السرطان رائحة الفم الكريهة، تميل الرائحة إلى الارتباط بتركيز البولي أميد العالي في الخلايا. وقالت بعض الدراسات إن هذا قد يساعد في اكتشاف روائح معينة من المواد الكيميائية الخاصة بالسرطان المنتشرة في الجسم.

وقد شرعت دراسات مماثلة في تحديد ما إذا كان التنفس يمكن أن يكشف عن حالات أخرى، ويتضح أن التنفس قد يكون أيضًا مرتبطًا بقصور القلب. وأظهرت دراسة نشرت عام 2013 في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أنه يمكن التعرف على مرضى قصور القلب باستخدام اختبارات التنفس.

اقرأ أيضًا:

دراسة جديدة: رائحة الفم لها علاقة بهذه الأورام

العوامل المشتركة بين أمراض القلب ورائحة الفم الكريهة

أحد العوامل المشتركة بين أمراض القلب ورائحة الفم الكريهة هو أمراض اللثة، والتي يمكن أن تحفز الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

وتوضح مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب: “يمكن للبكتيريا أن تدخل مجرى الدم من خلال النزيف أو اللثة المريضة، والتي ترتبط بالالتهاب وانسداد الشرايين والسكتة الدماغية”.

وهذا هو السبب في أن الباحثين يجدون في كثير من الأحيان علاقة قوية بين الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأحد العوامل المشتركة بين أمراض القلب ورائحة الفم الكريهة هو أمراض اللثة، والتي يمكن أن تحفز الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.