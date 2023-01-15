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صرف بنك التنمية الاجتماعية 100 مليون ريال لتمويل القطاع غير الربحي في 22 مدينة وقرية في أنحاء المملكة كافة في العام 2022.وكشف البنك عن ارتفاع متوسط نمو تمويل القطاع غير الربحي إلى 40% مقارنة مع العام الماضي، بحسب “عكاظ”.

وأوضح البنك أن 32 ألف أسرة منتجة استفادت بشكل مباشر من تمويل القطاع غير الربحي من خلال 17 جمعية أهلية وتعاونية في مختلف المناطق.

وأضاف: وصل حجم المستفيدين إلى 162 ألف مواطنة منذ بدء تمويل القطاع غير الربحي بأكثر من 2.6 مليار ريال عبر 185 جمعية ممكنة منذ عام 2012 وحتى الآن.

موعد فتح القرض الأسري

وفي وقت سابق، تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع لبنك التنمية الاجتماعية مع تغريدة لأحد المستفيدين تساءل خلالها عن موعد فتح القرض الأسري.

وقال الحساب: “سيتم إتاحة خدمة التقديم مجددًا في عام 2023”.

وفي الوقت الحالي فإن التقديم للحصول على القرض “موقوف”، وفي حال فتحه فإن هناك العديد من المزايا التي يحصل عليها المستفيدون الذين يصل عددهم حاليًا إلى 1.2 مليون مستفيد.

ومن مزايا القرض الأسري ما يلي:

١- سقف التمويل يصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا)

٢- مدة تمويل تصل إلى 5 سنوات.

٣- طريقة السداد بشكل شهري.

٤- بدون رسوم إدارية.

٥- الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة بوثيقة التأمين.

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