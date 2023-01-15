بعد 17 يومًا.. إطلاق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات

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كشفت الهيئة العامة للنقل أنه سيتم رصد مخالفات أنشطة النقل المتخصص والنقل التعليمي عبر منظومة الرصد الآلي في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت حسب “عكاظ”، فقد أكدت الهيئة أنه اعتبارًا من 1/‏2/‏2023، فسيتم رصد مخالفات أنشطة النقل المتخصص والنقل التعليمي عبر منظومة الرصد الآلي.

رصد مخالفات أنشطة النقل على هذا النحو:

وأضافت الهيئة، أنه انطلاقًا من حرصها على رفع معدلات الامتثال لهذه الأنشطة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، فسيتم رصد مخالفات أنشطة النقل المتخصص والنقل التعليمي عبر منظومة الرصد، مشيرة إلى أن المخالفات التي سيتم رصدها عبر منظومة الرصد، تتضمن الآتي:

1 – تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية.

2 – تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل.

3- استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد.

مخالفات النقل التعليمي

وأكدت في الوقت نفسه، أن مخالفات النقل التعليمي تتمثل في:

1 – تشغيل المرخص له لمركبة ببطاقة تشغيل منتهية.

2 – تشغيل المرخص له لمركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل.

3 – استعمال مركبة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد.

المملكة الأولى عالميًا في شبكات الطرق

يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير النقل صالح الجاسر، أن المملكة صنفت الأولى عالميًا في كفاءة الموانئ، مشددًا على أنها تمتلك شبكات طرق تتمتع بالقدرة الفائقة.

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