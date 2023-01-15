عاجل.. بايدن يُعلن كاليفورنيا منطقة كوارث كبرى ويأمر بتحرك عاجل لمواجهة الفيضانات

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، ولاية كاليفورنيا منطقة كوارث كبرى، وذلك بعد أن ضربتها فيضانات وعواصف أودت بحياة عدد من الأشخاص.

مساعدات عاجلة لمواجهة آثار الفيضانات

وذكرت وكالة “رويترز”، أن بايدن أمر بمساعدات عاجلة لمواجهة آثار الفيضانات بالمناطق المتضررة، بعدما أعلن أن ولاية كاليفورينا هي بمثابة منطقة كوارث كبرى.

وفي وقت سابق، حذرت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية في وقت سابق من أن وادي ساليناس السفلي بكامله سيشهد فيضانات كارثية، مشيرة إلى أن مدينة ساليناس ستكون بكاملها معرضة لخطر الفيضانات، وستغرق معظم مناطق كاستروفيل.

كاليفورنيا تُسجل منخفضًا جويًا جديدًا

وأوضحت أن إعلان بايدن، يأتي بعدما سجلت سلطات الولاية منخفضًا جويًا جديدًا في كاليفورنيا، وأنه وفقًا للتوقعات، فقد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم بسبب ارتفاع الأمواج، وقد تغمر المياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.

الطرق والمنازل معرضة لأضرار جسيمة

وأضافت أنه من المتوقع، أن تفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وأن تغمر المياه أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، فيما تتعرض البنية التحتية والطرق والمنازل لخطر حدوث أضرار جسيمة.

ارتفاع ضحايا الفيضانات لـ 19 شخصًا

وفي ظل عاصفة هي الثامنة على التوالي التي تضرب المنطقة منذ 3 أسابيع، تشهد كاليفورنيا المكتظة بالسكان هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية، حيث أدت العواصف لمقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا مع انهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، حسب “العربية”.

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