“واتساب” يُطلق خدمة جديدة طال انتظارها للتغلب على حظر التطبيق

‏تواصل- فريق التحرير:

أعلن “واتساب” عن خاصية جديدة للمساعدة في تجاوز إجراءات الحظر خاصة في الدول التي تقوم بحجب تطبيقات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه تم إطلاق أداة بروكسي جديدة.

وفي تعليقها على تلك الخطوة، قالت شركة “ميتا” المالكة للتطبيق: “ندرك تمامًا أن هناك الكثير من الناس محرومين من القدرة على الوصول لأحبائهم بسبب وقف خدمة الإنترنت”.

وأشارت إلى أنه يمكن اختيار بروكسي لكي يتمكن من الاتصال بواتساب من خلال خدمات يوفرها متطوعون أو منظمات في مختلف أنحاء العالم تعمل من أجل مساعدة الناس على التواصل بحرية.

في سياق متصل، يسعى التطبيق لإضافة مميزات عديدة من وقت لآخر، وبحسب منصة «WABetaInfo» المختصة بتتبع واتساب وتحديثاته، فإن هناك 4 خصائص حصرية في الطريق، من شأنها أن تجعل استخدام التطبيق أكثر سهولة ويسر.

الخصائص الأربعة الحصرية هي:

1 – رمز إشارة مرجعية للاستمرار في إخفاء الرسائل.

2 – القدرة على نقل محفوظات الدردشة إلى جهاز أندرويد جديد.

3 – زر لإبلاغ الوسطاء بتحديثات الحالة.

4 – القدرة على الاتصال بـ واتساب باستخدام خادم وكيل لتجنب الحظر بزر مباشر.

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