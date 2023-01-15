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“العدل” تدعو لإبداء الرأي في مشروع لائحة التقارير الطبية

“العدل” تدعو لإبداء الرأي في مشروع لائحة التقارير الطبية

“العدل” تدعو لإبداء الرأي في مشروع لائحة التقارير الطبية
١١:٢٧:٥١ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة العدل عبر حسابها في موقع “تويتر” إلى المشاركة في استطلاع للرأي في مشروع لائحة التقارير الطبية.

ووجهت الدعوة خصوصًا إلى أصحاب المصلحة والمتخصصين في إعداد المشروع التشريعي إلى المشاركة بالرأي عبر منصة “استطلاع” (اضغط هنا).

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نبذة عن المشروع

يحقق صدور اللائحة عددًا من الأهداف، ومنها:

1. رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية من خلال تضمين اللائحة أحكامًا تندرج في إطارها وتساعد على تسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها.

2. تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة فيما يتعلق بالتقارير الطبية، وتشكيل لجنة طبية تختص بمراجعة التقارير الطبية الأمر الذي يكفل ضبط التقارير الطبية والرقابة عليها.

3. تعزيز التحول الرقمي، من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للأحكام الواردة في اللائحة.

4. العمل على تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير الطبية وذلك من خلال نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها.

نص مشروع لائحة التقارير الطبية (اضغط هنا)

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