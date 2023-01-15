“ميتسوبيشي” تكشف عن 10 مميزات حصرية لأحدث سياراتها (صور وفيديو)

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أعلنت عملاق تصنيع السيارات “ميتسوبيشي” عن سيارة Delica Mini التي صممت لتكون سيارة عائلية مريحة ومناسبة لمحبي السفر واقتصادية في استهلاك الوقود بالوقت نفسه.

وتم إدخال العديد من التغييرات والتحسينات على السيارة الجديدة لتصبح الأفضل.

ومن بين التغييرات الحصرية في السيارة

1- هيكل ” ميني فان ” معدّل عن هياكل سيارت Delica السابقة.

2- تصميم أكثر عصرية وبمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED، وبعجلات (165/60 R15)، وأتى هيكلها بطول 3 أمتار و39 سنتيمترا، بعرض 147 سم، وارتفاع 183 سم.

3- أنظمة تعليق خاصة تجعلها قادرة على اجتياز الطرق الوعرة بسهولة.

4- تم تزويد سقف السيارة بملحقات خاصة لنقل الأمتعة والحقائب الكبيرة.

5- كما زوّدت بجنح هوائي صغير على مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية.

6- بالنسبة لقمرة السيارة، فقد تم تصميمها لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب.

7- كما حصلت السيارة على مقاعد مريحة وواسعة مجهزة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

8- جهّزت السيارة بمنافذ USB متنوعة لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

9- حصلت واجهة القيادة على أنظمة مولتيميديا متطورة، وعلى شاشة لمسية.

10- أصبحت السيارة ذات محركات بسعة 660 سي سي بعزم 52 حصانًا، ودعمت هذه المحركات بمحرك كهربائي يولد عزما يعادل 64 حصانًا.

بالنسبة لسعر السيارة، فمن المتوقع أن يتراوح سعر نسخ هذه المركبة ما بين 14000 و17500 دولار.

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