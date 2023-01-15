المشي بين 6 و9 آلاف خطوة يوميًا يحميك من خطر مميت

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توصلت دراسة حديثة إلى أن المشي لمسافة تتراوح ما بين 6 و9 آلاف خطوة يوميًا يرتبط بانخفاض كبير في مخاطر أمراض القلب لدى كبار السن.

وأظهرت الدراسة أن كل 1000 خطوة إضافية للذين يسيرون حاليًا أقل من 3 آلاف خطوة في اليوم تمثل انخفاضًا كبيرًا في هذا الخطر.

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الدراسة التي أجريت في جامعة ماساتشوستس قامت بتحليل بيانات أكثر من 20 ألف شخص في الولايات المتحدة و42 دولة أخرى.

المشي بين 6 و9 آلاف خطوة يوميًا يقلل من هذه المخاطر

وتوصلت النتائج التي نشرتها دورية “سيركوليشن” إلى أن المشي بين 6 و9 آلاف خطوة يوميًا يقلل خطر الأزمات القلبية والسكتة الدماغية بنسبة بين 40 في المئة و50 في المئة، بحسب صحيفة “عكاظ”.

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وقالت الدكتورة أماندا بالوش المشرفة على الدراسة: “الذين يمشون حاليًا أقل من 3 آلاف خطوة في اليوم، سيكون التحسن لديهم كبيرًا إذا زاد العدد إلى 7 آلاف خطوة، ومقابل كل 1000 خطوة مضافة وجدنا انخفاضًا تدريجيًا في مخاطر الأمراض القلبية الوعائية”.

ويمكن تتبع عدد الخطوات بواسطة تطبيقات الهاتف أو أجهزة قياس المشي.