أقلها في طريف.. درجات الحرارة في الرياض ومكة والمدينة وجميع المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 30 درجة في جازان، و29 درجة في شرورة، و25 درجة في مكة المكرمة و24 درجة في المدينة المنورة، و19 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 18 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 13 درجات مئوية في طريف.

أمطار رعدية على أجزاء الرياض والشرقية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة وأمطار وتكون الضباب

وأضاف أن التوقع يستمر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأنه لا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا «الدفاع المدني» إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

اقرأ أيضًا:

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: ضباب على 5 مناطق وأمطار خفيفة بمكة

منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 مناطق