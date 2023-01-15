التفاصيل ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بشركة “المدفوعات السعودية”

تواصل – فريق التجرير:

أعلنت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، عبر موقعها الرسمي، عن توفر فرص وظيفية شاغرة لحملة البكالوريوس.

لكنها أوضحت أن الوظائف المتاحة قاصرة على المواطنين فقط – وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

مدير إدارة الكفاءة

Efficiency Management Manager

المؤهلات والخبرات

-درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة.

-يفضل الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو في المجال ذي الصلة بالتحسين.

-خبرة سابقة / مألوفة في Tableau أو / وبرامج PowerBI.

-خبرة من 4 إلى 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في التحسين والكفاءة بحد أدنى 2 – 3 سنوات في مناصب المسؤوليات الإدارية المتزايدة تدريجياً.

-خبرة سابقة في أنظمة إدارة الكفاءة.

-مهارات إدارة الوقت والمشاريع.

-فهم قوي لإدارة الأعمال والمبادئ المالية والقيادية.

اقرأ أيضًا:

براتب يصل لـ 22 ألف ريال.. وظائف في جميع مستشفيات المملكة

المهام الوظيفية

-تطوير تنفيذ إستراتيجية الكفاءة بما يضمن التوافق مع استراتيجية الأقسام والأقسام ورؤية المدفوعات السعودية ورسالتها وأهداف الشركة.

-التأكد من أن إستراتيجية الكفاءة والخطط الإستراتيجية والمراحل ذات الصلة قد تم تطويرها وتنفيذها ، والتي تتماشى مع استراتيجية التميز للمدفوعات السعودية.

– بناء وإدارة الخطط المستقبلية لتحسينات نظام الإدارة البيئية: التحسينات التقنية والتجارية ذات الصلة.

-يتضمن دور “مدير EMS” مجموعة واسعة من مجالات المساءلة المحددة بما في ذلك ما يلي:

-الحصول على الخبرة العملية لأي مسائل تتعلق بالكفاءة.

-تنسيق وتحديد واعتماد الميزات التي سيتم تضمينها في الإصدارات الجديدة من EMS (الإصدار 1.0> الإصدار 2.0 وما إلى ذلك من أجل الإصدار النهائي / الهدف) للمؤسسة بأكملها.

-مراجعة رؤية نظام الإدارة البيئية ورسالته وأهدافه الإستراتيجية – تحديد احتياجات التعديل للرؤية الحالية والرسالة والأهداف الإستراتيجية ومواءمتها مع الأقسام / الإدارات المعنية / إلخ.

-تطوير وتحديث مع مرور الوقت خطة لثقافة قائمة على الكفاءة في المدفوعات السعودية وتوفير المواد والأدوات اللازمة.

-مراجعة رؤى الكفاءة والاستعداد للجان ذات الصلة والدعم الإداري في توفير الأداء الموحد لاستراتيجية إدارة الكفاءة KPIs مقابل أهداف CoE و SP والتقدم المحرز في تنفيذ تدابير التحسين.

اقرأ أيضًا:

وظائف لدى شركة آبل للعمل في الدمام

عن الشركة

تأسست شركة المدفوعات السعودية كشركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي، بهدف مواصلة إرث مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الاستمرار في تطوير بنية دفع وطنية آمنة، وخدمة البنوك والتقنيات المالية على قدم المساواة، وتوفير المعايير المطلوبة لضمان أن يكون لجميع مقدمي الخدمات مستوى متكافئ.

طريقة التقديم

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة المدفوعات السعودية؛ عبر موقعها الرسمي:

– رابط التقديم: (اضغط هنا)