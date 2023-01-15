النفط يقفز 8.6% في أسبوع.. و”برنت” يتجاوز 85 دولارًا للبرميل

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واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب أسبوعية في الوقت الذي يتراجع فيه الدولار إلى أدنى مستوى له، ويعود الفضل في زيادة سعر النفط في الأسواق إلى تنامي الطلب عليه في الصين التي تعد أكبر مستورد له في العالم.

تسوية خام برنت عند 85 دولارًا للبرميل

وبحسب “رويترز”، جرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.25 دولار، أي 1.5%، عند 85.28 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للجلسة السابعة على التوالي لتجري تسويتها عند 79.86 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9%.

وقفز برنت 8.6% هذا الأسبوع، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.4%، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي، في الوقت نفسه، هوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من 7 أشهر، بعدما أظهرت بيانات تراجع التضخم في شهر ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف العام.

ارتفاع أسعار النفط بداية من يوم الجمعة الماضية

والجمعة الماضية، ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، لتسجل مكاسب أسبوعية ملحوظة بدعم التفاؤل حيال آفاق الطلب من الصين.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفاعًا 1.5% أو 1.25 دولار لتصل إلى 85.28 دولار للبرميل عند التسوية، مع مكاسب أسبوعية 8.5%.

كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.9% أو 1.47 دولار عند 79.86 دولار للبرميل، ليرتفع بنحو 8.2% هذا الأسبوع.

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