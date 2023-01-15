متى يُتاح الاعتراض على دفعة الدعم الأخيرة ؟ حساب المواطن يُجيب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت برنامج حساب المواطن، أن الاعتراض على الدفعة الأخيرة من الدعم المقدم للمستفيدين متاح، ولكن بشروط.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين على “تويتر”، أنه في حال كانت الدفعة” دفعة ناقصة أو صفر”، فإنه يُمكن تقديم اعتراض مالي وذلك بعد مرور 5 أيام من تاريخ الدفعة في مدة أقصاها 90 يومًا.

إمكانية إضافة المطلقات لتابعين

وكشف البرنامج أيضًا أنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة، مبينًا أن ذلك يتم من خلال رده على سؤال بشأن إمكانية إضافة المطلقات لتابعين، أن ذلك ممكن بعد إرفاق المستندات المطلوبة، ” صك ولاية أو إثبات احتضان”.

موعد صدور نتائج الأهلية الشهرية

وأكد البرنامج أن تحديث البيانات لا يمنع صرف الدعم، مبينًا أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كنت مؤهل ومستحق، وفي حال تم تحديث البيانات بعد تاريخ 10 يناير سيتم دراستها والتحقق منها مرة أخرى خلال دورة شهر مارس.

3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع

والثلاثاء، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل 3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م، مشددًا على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

إجمالي دفعات حساب المواطن منذ انطلاق البرنامج

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريالًا.

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