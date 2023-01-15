5 أطعمة وفواكه مفيدة للجسم.. احرص على تناولها باستمرار

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يبتعد بعض الأشخاص عن أنواع معينة من الأطعمة خوفًا من السمنة نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات، وعلى خلاف الشائع فإن هذه الأطعمة مفيدة جدًا للجسم، ويجب الحرص على تناولها باستمرار، بحسب “سكاي نيوز”.

ومن بين تلك الأطعمة والفواكه ما يلي:

1 – الشوفان

يسهم الشوفان في خفض نسبة السكر في الدم، وهو من الحبوب الكاملة الصحية، ومصدر للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يقدم 81 جراما من الشوفان قرابة 54 جرامًا من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى 8 جرامات من الألياف، وأهمها “بيتا غلوكان”، كما يعد أيضًا مصدرًا جيدًا للبروتين.

2- التفاح

تعد هذه الفاكهة مصدر جيدا لفيتامين “سي” ومضادات الأكسدة والألياف، ومن فوائدها تحسين إدارة نسبة السكر في الدم وصحة القلب.

3- الكينوا

رغم أنها غنية بالكربوهيدرات (70 بالمئة)، لكنها مصدر جيد للبروتين والألياف والمعادن، المفيدة في إدارة نسبة السكر في الدم وصحة القلب والأمعاء.

4- البطاطس الحلوة

تعد مصدرًا غنيًا بفيتامين “أي” و”سي” والبوتاسيوم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الأمراض المزمنة.

5- الموز

يساعد الموز في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

فوائد الصيام للجسم

في سياق متصل، قالت خبيرة التغذية الدكتورة خلود البارون، إن الصيام له العديد من الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب، منها أنه يغير تعبيرك الجيني المتعلق بطول العمر والمناعة، كما يحمي من الاكتئاب ويعزز صحة القلب.

وأضافت أن الصيام له فوائد كبيرة لصحة التمثيل الغذائي، مثل تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابي وخطر الإصابة بأمراض القلب، حسب صحيفة «القبس».

وتابعت: قد يعزز الصيام أيضًا صحة الدماغ عن طريق رفع مستويات هرمون قد يحمي من الاكتئاب ومختلف الحالات العقلية الأخرى. كما يزيد هرمون النمو HGH ويجعلك تفقد الدهون ولا تكتسبها.

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