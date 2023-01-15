اليورو بـ 4.07 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد 15 من يناير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.35

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.59

فرنك سويسري 4.05

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال أمس

وأمس،سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.02

جنيه إسترليني 4.55

فرنك سويسري 4.03

ويوم الاثنين الماضي، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.01% إلى 103.720. وحقق المؤشر ارتفاعا بلغ 8% في 2022، وارتفع الين الياباني 0.12 % أمام الدولار إلى 131.94 للدولار، في حين سجل الجنيه الاسترليني في آخر تعاملات 1.2099 دولار بارتفاع 0.06% خلال اليوم بعد أن ارتفع 1.5%يوم الجمعة.

انكماش نشاط صناعة الخدمات

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي، ارتفاع الوظائف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة 223 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كان ارتفاع متوسط الدخل 0.3% أقل من المتوقع وأقل من 0.4% في الشهر السابق.

وكانت هناك علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد مع انكماش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر وسط ضعف الطلب بحسب “رويترز”.

وأدى ذلك إلى انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسة، 1.15 % يوم الجمعة

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