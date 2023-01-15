الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
المشي بين 6 و9 آلاف خطوة يوميًا يحميك من خطر مميت
التفاصيل ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بشركة “المدفوعات السعودية”
النفط يقفز 8.6% في أسبوع.. و”برنت” يتجاوز 85 دولارًا للبرميل
5 أطعمة وفواكه مفيدة للجسم.. احرص على تناولها باستمرار
احذر.. المضادات الحيوية تزيد من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء
متى يُتاح الاعتراض على دفعة الدعم الأخيرة ؟ حساب المواطن يُجيب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليورو بـ 4.07 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو بـ 4.07 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

اليورو بـ 4.07 .. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٩:٤٧:٣٣ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد 15 من يناير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.07 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.35

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.59

فرنك سويسري 4.05

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال أمس

وأمس،سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 .

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.27

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.02

جنيه إسترليني 4.55

فرنك سويسري 4.03

ويوم الاثنين الماضي، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.01% إلى 103.720. وحقق المؤشر ارتفاعا بلغ 8% في 2022، وارتفع الين الياباني 0.12 % أمام الدولار إلى 131.94 للدولار، في حين سجل الجنيه الاسترليني في آخر تعاملات 1.2099 دولار بارتفاع 0.06% خلال اليوم بعد أن ارتفع 1.5%يوم الجمعة.

انكماش نشاط صناعة الخدمات

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي، ارتفاع الوظائف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة 223 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كان ارتفاع متوسط الدخل 0.3% أقل من المتوقع وأقل من 0.4% في الشهر السابق.

وكانت هناك علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد مع انكماش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر وسط ضعف الطلب بحسب “رويترز”.

وأدى ذلك إلى انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسة، 1.15 % يوم الجمعة

اقرأ أيضًا:

الدولار يستقر أمام بقية العملات بعد تراجع

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات الأجنبية أمام الريال الدولار العملات العملات الأجنبية اليورو سعر الدولار سعر الريال

مواد ذات صلة

المزيد
الأرصاد تتوقع هطولَ أمطار مع بداية الإجازة

الأرصاد تتوقع هطولَ أمطار مع بداية الإجازة

٠٤:٣٩ م، الأثنين، ١٦ مارس ٢٠١٥
خضوعاً لـ«أمريكا».. إيران تنقل 11 طن متري من الماء الثقيل خارج أراضيها

خضوعاً لـ«أمريكا».. إيران تنقل 11 طن متري من الماء الثقيل خارج أراضيها

٠٦:٥٩ م، السبت، ١٩ نوفمبر ٢٠١٦
هجوم بالسيوف على مبتعث في أستراليا.. وسرقة سيارته ومتعلقاته

هجوم بالسيوف على مبتعث في أستراليا.. وسرقة سيارته ومتعلقاته

٠٩:٥٥ م، الأحد، ٢٨ فبراير ٢٠١٦
بالإنفوجراف.. 10 نصائح تساعدك على حرق الدهون في الجسم

بالإنفوجراف.. 10 نصائح تساعدك على حرق الدهون في الجسم

٠٧:٥٣ ص، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *