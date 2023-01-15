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توضيح هام من حساب المواطن بشأن إمكانية إضافة المطلقات لتابعين
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توضيح هام من حساب المواطن بشأن إمكانية إضافة المطلقات لتابعين

توضيح هام من حساب المواطن بشأن إمكانية إضافة المطلقات لتابعين

توضيح هام من حساب المواطن بشأن إمكانية إضافة المطلقات لتابعين
٠٩:٢٤:٢١ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة.

إرفاق المستندات المطلوبة

وأوضح خدمة المستفيدين على “تويتر”،  خلال رده على سؤال بشأن إمكانية إضافة المطلقات لتابعين، أن ذلك ممكن بعد إرفاق المستندات المطلوبة، ” صك ولاية أو إثبات احتضان”.

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وأكد البرنامج أن تحديث البيانات لا يمنع صرف الدعم، مبينًا أن تحديث البيانات لا يؤثر على صرف الدعم في حال كنت مؤهل ومستحق، وفي حال تم تحديث البيانات بعد تاريخ 10 يناير سيتم دراستها والتحقق منها مرة أخرى خلال دورة شهر مارس.

3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع

والثلاثاء، أعلن البرنامج تفاصيل الدفعة الـ 62، التي تم إيداعها مشيرًا إلى أنها تشمل  3.6 مليار ريال لـ 11.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير 2023م.

فيما شدد مدير عام التواصل في البرنامج على أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة بيانات المستفيدين.

 إجمالي دفعات حساب المواطن منذ انطلاق البرنامج

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وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023، مؤكدًا أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 62 لشهر يناير 2023م، بلغ 145 مليار ريالًا.

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