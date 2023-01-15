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ولادة في الجو.. فريق طبي يُولد راكبة على متن الطائرة

ولادة في الجو.. فريق طبي يُولد راكبة على متن الطائرة

ولادة في الجو.. فريق طبي يُولد راكبة على متن الطائرة
٠٩:٤٦:٢٥ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

داهمت آلام الولادة، راكبة على متن طائرة تابعة لشركة “خطوط أورال الجوية” في طريقها من موسكو إلى طاجيكستان.

وقالت شركة الطيران في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن الموقف حدث على متن رحلة قادمة من مطار جوكوفسكي في موسكو إلى مدينة خوجاند بشمال طاجيكستان، حيث أبلغت راكبة حامل الطاقم بعد ارتفاع الطائرة بأنها تشعر بألم في بطنها.

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مستشفى شبه متكامل 

وعلى الفور، سألت كبيرة المضيفات الركاب إن كان بينهم أطباء لمساعدة الراكبة، ولحسن الحظ اتضح أنه كان هناك ما يشبه “مستشفى ولادة متكامل” على متن الطائرة، يضم طبيب حديثي الولادة، وقابلتين وحتى أخصائي أشعة، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

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ولم يستدع الموقف هبوطًا اضطراريًا، كما قال البيان، وأنجبت المرأة طفلة سليمة يبلغ طولها 46 سنتيمترًا ووزنها 2.6 كيلوجرام بعد ساعة من دخول مرحلة المخاض، وكانت سيارة إسعاف تنتظرهما في مطار الوصول.

وذكر البيان أن الأم وابنتها قد غادرتا المستشفى، وهما بخير.

الكلمات الدلالية:
آلام الولادة خطوط أورال الجوية راكبة طيران طاجيكستان

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