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انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات
٠٩:٣٩:٠٧ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفت أسعار الذهب، اليوم الأحد 15  من يناير، في أسواق المملكة مقارنة بأمس، وسجل عيار 24 نحو 231.95 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.63 ريال.

عيار 21 يسجل 202.96 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 202.96 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 173.97 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.31 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 115.98 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7214 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1624 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 231,953 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 232.08 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 212.74 ريال، فيما ارتفع الذهب عيار 21 نحو 203.07 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.06 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.38 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 114.84 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 7218 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1625 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 232.077 ريال.

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