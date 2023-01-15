خبير طقس: اليوم دخول الشبط وهذه أهم ظواهره الأرصادية

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كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أ.د. عبدالله المسند، أن اليوم الأحد الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة الموافق الخامس عشر من يناير، هو أول أيام “الشبط”.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم دخول الشبط، ويأتي بعد المربعانية وتعقبه العقارب، وأن الشبط يبدأ اليوم 15 يناير ويستمر حتى 10 فبراير، مشيرًا إلى أنه سمي بذلك نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي.

أهم ظواهر الشبط الأرصادية

وأضاف أن “الشبط” يتميز ببعض الظواهر المناخية والأرصادية، من أبرزها:

1 – شروق متأخر للشمس.

2 – أقصى وقت لدخول وقت الفجر.

3 – انخفاض في درجات الحرارة.

4 – تكون الصقيع والضباب صباحًا.

5 – نشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة.

6 – بداية ظهور طلع النخيل البواكر خاصة في جنوب الوسطى.

أمطار متفاوتة على الرياض وهذه المناطق

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة العاشرة – بمشيئة الله – خلال الـ 24 على عدد من مناطق المملكة، متوقعًا تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد من اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، على أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم ووسط الشرقية والباحة وعسير تمتد إلى جنوب منطقة المدينة

أمطار رعدية ورياح نشطة

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا «الدفاع المدني» إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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