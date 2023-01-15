اليوم.. “المرور” يطرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

تواصل – فريق التحرير:

تطرح الإدارة العامة للمرور، الأحد، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ويستمر المزاد من اليوم الموافق 15 يناير 2023م، حتى يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023م، على ما أفادت الإدارة في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”.

اقرأ أيضًا:

«المرور» لسائقي الشاحنات: هذه المخالفة عقوبتها تصل لـ100 ألف ريال

طريقة الوصول إلى الخدمة

وحددت إدارة المرور طريقة الوصول إلى الخدمة:

-تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

-اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار المرور.

-اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.