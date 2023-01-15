الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. “المرور” يطرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة
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اليوم.. “المرور” يطرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

اليوم.. “المرور” يطرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

اليوم.. “المرور” يطرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة
٠٩:٠٦:٣٧ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تطرح الإدارة العامة للمرور، الأحد، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

ويستمر المزاد من اليوم الموافق 15 يناير 2023م، حتى يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023م، على ما أفادت الإدارة في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”.

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طريقة الوصول إلى الخدمة

وحددت إدارة المرور طريقة الوصول إلى الخدمة:

-تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

-اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار المرور.

-اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

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