الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع” في جمرك جسر الملك فهد
خبير طقس: اليوم دخول الشبط وهذه أهم ظواهره الأرصادية
اليوم.. “المرور” يطرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة
أبرزها الجلطة الدماغية.. أمراض خطيرة تهدد حياتك في حال تعاطي الشبو
392 منشأة في “ذبح الدواجن” بالمملكة.. تعرف على أماكن توزيعها
“الموارد البشرية”: يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن بشرطين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع” في جمرك جسر الملك فهد

مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع” في جمرك جسر الملك فهد

مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع” في جمرك جسر الملك فهد
٠٩:١٧:٤٥ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع” في جمرك جسر الملك فهد، كما وضعت العديد من الشروط لدخول المزاد.

ومن بين الشروط الموضوعة لدخول المزاد ما يلي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرةً.

3- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

4- يجب على المشتري إخراج السيارات والبضائع المباعة خلال 3 أيام برسم الوارد و10 أيام للسيارات والبضائع برسم الصادر.

5- يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

6- المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” تقتصر على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.

7- يُشترط دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

اقرأ أيضًا:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تُصدر قواعد عدم خضوع المكلف “المملوك لوقف” لجباية الزكاة

مزاد علني لبيع سيارات في جمرك «حالة عمار».. تعرف على التفاصيل والشروط

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المملكة هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
رويترز: أوباما لن يستطيع تنفيذ وعده بإغلاق جوانتانامو

رويترز: أوباما لن يستطيع تنفيذ وعده بإغلاق جوانتانامو

٠٩:٣٨ ص، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠١٦
«الصحة»: غرامة نشر صور «العمليات الجراحية» تصل لـ100 ألف ريال

«الصحة»: غرامة نشر صور «العمليات الجراحية» تصل لـ100 ألف ريال

١٠:٣٥ م، الخميس، ١٣ يوليو ٢٠١٧
توقعات الطقس: أمطار على المدينة والقصيم وأجزاء من الرياض ومكة والشرقية

توقعات الطقس: أمطار على المدينة والقصيم وأجزاء من الرياض ومكة والشرقية

٠٧:٢٧ ص، الأحد، ١٦ أغسطس ٢٠١٥
مركز الملك سلمان للإغاثة يتبرع بـ22 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية باليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يتبرع بـ22 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية باليمن

٠٦:٢٤ م، الجمعة، ١٢ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *