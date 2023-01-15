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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع” في جمرك جسر الملك فهد، كما وضعت العديد من الشروط لدخول المزاد.

ومن بين الشروط الموضوعة لدخول المزاد ما يلي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرةً.

3- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

4- يجب على المشتري إخراج السيارات والبضائع المباعة خلال 3 أيام برسم الوارد و10 أيام للسيارات والبضائع برسم الصادر.

5- يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

6- المشاركة في مزاد “سيارات التشليح” تقتصر على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال “تشليح السيارات”.

7- يُشترط دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

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