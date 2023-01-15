“الموارد البشرية”: يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن بشرطين

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن، ولكن بشروط.

تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن

وأوضح حساب خدمة المستفيدين، أنه لابد من توافر شرطين، حتى يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن، هما:

1 – أن تكون فاتورة الكهرباء باسم المتقدم.

2 – أن تكون فاتورة الكهرباء بتاريخ حديث.

في الوقت نفسه، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجال التنموي وبرنامج “سخاء” الذي يعد أحد برامج الوزارة الداعمة للمشاريع التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع، والذي يقدم حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة.

تعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في كل القطاعات

وأكدت أن برنامج “سخاء” فرصة كبيرة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات، وتقديم إسهامات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وأنها تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

الوزارة تحصل على جائزة التميز العربي الحكومي

وقبل أيام، توجت وزارة الموارد البشرية بجائزة التميز العربي الحكومي عن مشروع تعزيز مشاركة القوى العاملة في القطاع الخاص بالمملكة، حيث يأتي فوز الوزارة بهذه الجائزة نظير الجهود والأهداف التي حققتها في مجال توطين الوظائف بالقطاع الخاص وفقًا لمستهدفات الرؤية الإستراتيجية للمملكة.

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