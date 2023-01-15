الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“الموارد البشرية”: يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن بشرطين
معلومات تهمك.. مع إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية
لماذا لا يجب أن يكون الكتاب المدرسي وحده مصدرًا للطلاب؟
هاشتاق “الرخصة المهنية عام” يتصدر الترند.. ومغردون: نجحنا بعد كفاح سنوات
مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يفيد أكثر من 35 ألف أسرة بغزة (فيديو)
أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي على مبنى سكني إلى 14

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الموارد البشرية”: يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن بشرطين

“الموارد البشرية”: يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن بشرطين

“الموارد البشرية”: يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن بشرطين
٠٨:٥٦:٤٨ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن، ولكن بشروط.

تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن

وأوضح حساب خدمة المستفيدين، أنه لابد من توافر شرطين، حتى يمكن تقديم فاتورة الكهرباء كمستند إثبات لحالة السكن، هما:

1 – أن تكون فاتورة الكهرباء باسم المتقدم.

2 – أن تكون فاتورة الكهرباء بتاريخ حديث.

الصورة

في الوقت نفسه، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مشتركة مع  جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجال التنموي وبرنامج “سخاء” الذي يعد أحد برامج الوزارة الداعمة للمشاريع التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع، والذي يقدم حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة.

تعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في كل القطاعات

وأكدت أن برنامج “سخاء” فرصة كبيرة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات، وتقديم إسهامات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030، وأنها تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات.

الوزارة تحصل على جائزة التميز العربي الحكومي

وقبل أيام، توجت وزارة الموارد البشرية بجائزة التميز العربي الحكومي عن مشروع تعزيز مشاركة القوى العاملة في القطاع الخاص بالمملكة، حيث يأتي فوز الوزارة بهذه الجائزة نظير الجهود والأهداف التي حققتها في مجال توطين الوظائف بالقطاع الخاص وفقًا لمستهدفات الرؤية الإستراتيجية للمملكة.

اقرأ أيضًا:

“الموارد البشرية” تكشف عن توطين مهن وأنشطة جديدة بالمدينة

هل يتم إعفاء مستفيدي الضمان من دفع مقابل مالي لمنصة إحكام؟ الموارد البشرية توضح

«الموارد البشرية»: لا يمكن تقديم شكوى على دفعة حساب الضمان الاجتماعي عند تجاوز هذه المدة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم إثبات حالة السكن فاتورة الكهرباء وزارة الموارد البشرية

مواد ذات صلة

المزيد
قنصل المملكة في لوس أنجلوس: لم تسجل إصابات للسعوديين جراء حرائق كاليفورنيا

قنصل المملكة في لوس أنجلوس: لم تسجل إصابات للسعوديين جراء حرائق كاليفورنيا

٠٥:٢٥ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠١٦
وفاة معتمرة في صالة مطار المدينة المنورة

وفاة معتمرة في صالة مطار المدينة المنورة

١١:٢٣ م، الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠١٥
مصادر: دول مجلس التعاون تدرس سَحب سفرائها من لبنان

مصادر: دول مجلس التعاون تدرس سَحب سفرائها من لبنان

٠٢:١٥ م، الثلاثاء، ٢٣ فبراير ٢٠١٦
«سي إن إن»: وثائق روسية تثبت تورط «ترامب» في تنظيم «حفلات منحرفة»

«سي إن إن»: وثائق روسية تثبت تورط «ترامب» في تنظيم «حفلات منحرفة»

٠٨:٤٩ ص، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *