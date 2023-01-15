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392 منشأة في “ذبح الدواجن” بالمملكة.. تعرف على أماكن توزيعها
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392 منشأة في “ذبح الدواجن” بالمملكة.. تعرف على أماكن توزيعها

392 منشأة في “ذبح الدواجن” بالمملكة.. تعرف على أماكن توزيعها

392 منشأة في “ذبح الدواجن” بالمملكة.. تعرف على أماكن توزيعها
٠٨:٥٨:٥١ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير حديث عن عدد المنشآت العاملة في نشاط تشغيل المجازر “ذبح الدواجن” في المملكة، مؤكدًا أن عددها يبلغ 392 منشأة، بحسب “الاقتصادية”.

وعن أماكن توزيع تلك المنشآت، أضاف التقرير:

1- الرياض في المرتبة الأولى ( 98 منشأة).

2- مكة المكرمة (57 منشأة).

3- عسير 49 منشأة.

4- 42 منشأة في القصيم.

5- 40 منشأة في الشرقية.

6- 24 منشأة في كل من حائل والمدينة المنورة.

7- 18 في نجران.

8- 14 في تبوك.

9- 12 في جازان.

10- 5 منشآت في كل من الجوف والحدود الشمالية.

11- 4 في الباحة.

من جهته، قال الدكتور العربي العميم مدير عام الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إن الوزارة قدمت قروضًا ميسرة من صندوق التنمية الزراعي لأصحاب المشاريع المرخصة في قطاع الدواجن في المملكة، كما أتمت الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع لتسهيل إجراء الحصول على الترخيص.

وأضاف: بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في مشاريع البياض نحو 60 في المئة، في حين بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة نحو 110 في المئة.

60 % نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والأسماك

وأسهم قطاع الزراعة المحلي في زيادة المحتوى المحلي بنحو 72 مليار ريال بمعدل نمو 7.8%.

وحققت المملكة نسبة اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء والأسماك بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60%.

وبالنسبة لقطاع الصناعة فقد نجح في زيادة المصانع الغذائية إلى 1023 مصنع حتى منتصف عام 2022 بقيمة استثمارات تجاوزت 88 مليار ريال ونسبة نمو تجاوزت 200%.

وتسعى المملكة لتوطين 85% من المصانع الغذائية، لذا اتجهت وزارة البيئة والزراعة والثروة السمكية لإنشاء مدينة البروتين الحيواني بالهيئة الملكية في جازان بالتعاون مع وزارة الصناعة.

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