معلومات تهمك.. مع إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم، أن نتائج اختبار الرخصة المهنية “العام” تم الإعلان عنها عبر الرسائل النصية في رسائل SMS على جوالات المعلمين وعلى الرقم المسجل في الملف، مؤكدة أن النتائج ستتاح اليوم الأحد على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية.

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وسائل إعلان نتيجة الرخصة المهنية

وبينت الهيئة أن وسائل الإعلان عن نتيجة الرخصة المهنية، يكون على النحو التالي:

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة ” SMS” على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- عبر موقع قياس، اليوم الأحد (اضغط هنا).

3- رابط إصدار الرخص المهنية (اضغط هنا).

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النتيجة ستكون في تطبيق “توكلنا” خدمات

وأوضحت أنه في وقت لاحق، ستكون نتيجة اختبار الرخصة المهنية في تطبيق “توكلنا” خدمات، مبينة أن البحث عليه يكون بالدخول عليه ثم لوحة البيانات ثم نتائج قياس.

معلومات مهمة مع إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

ومع حالة الترقب والإعلان عن نتائج اختبار الرخصة المهنية، أضافت الهيئة أن هناك بعض المعلومات المهمة التي يجب معرفتها والاطلاع عليها، منها:

1 – درجة الاجتياز من 50 درجة وأكثر وتستمر العلاوة.

2 – اختبار الرخصة المهنية العام درجته تعادل 20% من نقاط المفاضلة للخريجين والخريجات.

3 – المعلم الذي يريد “متقدم ضروري” تكون من 70 وأكثر في الاختبارين عام وتخصص مع الشروط الأخرى.

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مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة

وكشف المعلم عبدالله السلطان، ماجستير توجيه وإرشاد تربوي عبر حسابه في “تويتر”، مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة، على ثلاث مراتب كالتالي:

– معلم ممارس من 50 إلى 69.

– معلم متقدم من 70 إلى 79.

– معلم خبير من 80 فما فوق.

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شروط الحصول على الرخصة المهنية

وبينت الهيئة أن اجتياز اختبار الرخص المهنية يعتبر أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، وأنه يتكون من جزئين:

1 – الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

2 – الجزء الثاني: اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته.

ولفتت إلى أن عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين يبلغ 38 تخصّصًا، حيث تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين، الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي.

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