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هاشتاق “الرخصة المهنية عام” يتصدر الترند.. ومغردون: نجحنا بعد كفاح سنوات
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هاشتاق “الرخصة المهنية عام” يتصدر الترند.. ومغردون: نجحنا بعد كفاح سنوات

هاشتاق “الرخصة المهنية عام” يتصدر الترند.. ومغردون: نجحنا بعد كفاح سنوات

هاشتاق “الرخصة المهنية عام” يتصدر الترند.. ومغردون: نجحنا بعد كفاح سنوات
٠٨:٣١:٥٦ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الرخصة المهنية عام” التريند في المملكة، صباح اليوم، بعد أن أعلنت هيئة تقويم التعليم إتاحة الإطلاع على نتائج اختبارات الرخصة المهنية العام للمعلمين والمعلمات عبر النظام الإلكتروني للرخص المهنية، اليوم الأحد.

مغردون يعبرون عن فرحتهم بالنجاح.. وآخرون: لن تسقطنا العثرات

وقالت مواطنة: “بعد كفاح سنوات طويلة الحمدالله الحمدالله الحمدالله حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

وأضافت أخرى: لن تُسقطني العثرات وستكون دافعاً لي لأكون الاقوى دائمًا وراح أعدي الصعب أكيد.

وتابعت ثالثة: اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، تم الاجتياز وعقبال التخصص.

وواصل مغرد رابع قائلا: نتائج الرخصة المهنية جاءت بالدفعات اليوم كأنها جاءت دفعة واحدة أو نزلت على الموقع مباشرة، بدلاً من الفجر إلى الظهر وهم يرسلون دفعات ولا زال البعض ما يعرف مصيره، ومبروك لكل الناجحين وحظ أوفر لمن لم ينجح.

ومع إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية في رسائل SMS  على جوالات المعلمين، يبحث المعلمون عن درجات اجتياز الاختبار.

وفي هذا السياق، أوضح المعلم عبدالله السلطان، ماجستير توجيه وإرشاد تربوي عبر حسابه في “تويتر”، مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية والدرجات المطلوبة.

مراتب اجتياز اختبار الرخصة المهنية

وقال السلطان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن درجات اجتياز الرخصة المهنية على ثلاث مراتب كالتالي:

– معلم ممارس من 50 إلى 69.

– معلم متقدم من 70 إلى 79.

– معلم خبير من 80 فما فوق.

وسائل إعلان نتيجة الرخصة المهنية

1- عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على رقم الهاتف المسجل في الملف.

2- موقع قياس (اضغط هنا) – النتائج يوم الأحد.

3- رابط اصدار الرخص المهنية (اضغط هنا)

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اليوم.. إتاحة نتائج اختبارات الرخصة المهنية عبر النظام الإلكتروني

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