من اليوم وحتى الغد.. توقعات بهطول أمطار متفاوتة على الرياض وهذه المناطق

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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة العاشرة – بمشيئة الله – خلال الـ 24 ساعة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد من اليوم الأحد وحتى صباح غد الاثنين، على أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم ووسط الشرقية والباحة وعسير تمتد إلى جنوب منطقة المدينة.

أمطار رعدية على أجزاء من 6 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

رياح نشطة وأمطار وتكون الضباب

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

«الدفاع المدني» يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا «الدفاع المدني» إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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