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بتردد 6 جيجاهيرتز.. 10 معلومات عن أقوى معالجات “إنتل” للحواسب
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بتردد 6 جيجاهيرتز.. 10 معلومات عن أقوى معالجات “إنتل” للحواسب

بتردد 6 جيجاهيرتز.. 10 معلومات عن أقوى معالجات “إنتل” للحواسب

بتردد 6 جيجاهيرتز.. 10 معلومات عن أقوى معالجات “إنتل” للحواسب
٠٧:٢٣:٤٢ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طرحت شركة” إنتل” الأمريكية معالجها الأحدث للحواسب الذي صنّف كأحد أقوى المعالجات حاليًا، والذي يوفّر ترددًا يصل إلى 6 جيجاهيرتز.

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10 معلومات عن أقوى المعالجات للحواسب

1 – ينتمي معالج Core i9-13900KS إلى الجيل الثالث عشر من معالجات إنتل.

2 – يعمل مع تقنية Turbo Boost التي تسمح بتغيير وزيادة ترددات نواه لتصل إلى 6 غيغاهيرتز.

3 – يوفر أداءً سريعًا جدًا في معالجة البيانات.

4 – يمكّن الحواسب من التعامل مع شبكات الإنترنت الحديثة، ومعالجة الرسوميات والفيديوهات العالية الدقة.

5 – يحوي المعالج الجديد على العديد من الأنوية، 8 منها للأداء، و16 نواة للكفاءة وتحسين السرعة.

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6 – يوجد فيه 32 رابطًا ما بين الأنوية، و36 ميغابايت من ذاكرة Intel Smart Cache.

7 – سيعمل هذا المعالج تبعا لـ Intel مع اللوحات الأم من نوع Z790 و Z690 التي تطلقها للحواسب.

8 – ينصح بتحديث BIOS للوحة الأم إلى أحدث إصدار.

9 – يعمل المعالج مع ذواكر الوصول العشوائي DDR4-3200 و DDR5-5600 العالية الأداء.

10 – سيتم طرح Core i9-13900KS  في أسواق التجزئة حول العالم بسعر 699 دولارًا.

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