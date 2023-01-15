خدمة اليوم.. خطوات استقبال بلاغات الحوادث ومعلومات التهديدات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات استقبال بلاغات الحوادث ومعلومات التهديدات، حيث أوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن هذه الخدمة تتيح استقبال وتسجيل وفرز بلاغات الحوادث السيبرانية ومعلومات التهديدات المقدمة من الجهات الأعضاء، عن طريق عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات

1 – ادخل على الموقع الرسمي للهيئة.

2 – اضغط على صفحة “للإبلاغ عن حادثة سيبرانية”.

* المتطلبات

1 – اكتمال نموذج البلاغ.

* خدمة العملاء

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم «+966114076262»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاستفسار عن مستحقات المساهمين

خدمة اليوم.. 4 خطوات للاعتراض على إيقاف رخصة تجارية

خدمة اليوم.. 3 خطوات لاستقبال عرائض المواطنين

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على التسجيل لضريبة القيمة المضافة