منها البعد عن النطاق السكاني 5 كم.. 10 شروط لتنظيم تربية الثروة الحيوانية

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط الموقع والحظائر والتغذية الصحية، وذلك في سبيل سعيها لتنظيم التربية الريفية للثروة الحيوانية.

اقرأ أيضًا:

إنتاج 156 مليون طائر سنويا.. وزير البيئة يدشن توسعة مشروع دواجن الوشم

10 شروط لتنظيم تربية الثروة الحيوانية

وجاءت أهم الشروط التي اقترحتها الوزارة في تنظيم التربية الريفية للثروة الحيوانية، المتوقع صدوره بعد إقراره بصيغته النهائية، وفقًا لصحيفة “المدينة”، كالتالي:

1 – أن يكون موقع الدواجن في ملكية خاصة أو مستأجرة (منزل، مزرعة، استراحة​ وما في حكمها).

2 – لا يسمح بالتربية في الأماكن العامة المملوكة للدولة.

3 – يكون منفصلًا عن أماكن المعيشة والمساكن.

4 – تكون المساحة كافية لعدد الطيور المراد تربيتها وتتوافق كثافتها مع متطلبات وشروط الرفق بالحيوان.

5 – البعد عن النطاق السكاني مسافة (5كم) في حال كانت أعداد الطيور أكثر من (3,000) طير في التربية الريفية.

اقرأ أيضًا:

«البيئة» زراعة بذور 20 طنًا من تقاوي القمح الجديدة على 100 هكتار

إمكانية التطهير ومكافحة القوارض

6 – يجب أن تُصمم الحظائر لتربية كل نوع من الدواجن منفصلاً عن النوع الآخر، وبارتفاع مناسب يمنع خروج الدواجن إلى خارج الحظائر والأقفاص.

7 – أن تكون المعالف والمساقي مصنوعة من مواد يمكن تطهيرها ومكافحة القوارض بشكل مستمر.

8 – يجب أن يكون مستودع العلف مؤمنًا بحماية جيدة من الأمطار والرطوبة، والطيور البرية، والقوارض والحشرات.

9 – حفظ المضافات الغذائية في أماكن جيدة التهوية وبدرجة حرارة لا تتجاوز 25ْ درجة مئوية.

10 – تغذية الدواجن بالخلطات العلفية المتوازنة ​ومراعاة شراؤها من أماكن موثوق بها.

اقرأ أيضًا:

«البيئة» تقدم 3 ابتكارات على مرحلتين في تمكين تحدي الأشياء 2022