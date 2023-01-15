زلزال بقوة 5 درجات يضرب غربي اندونيسيا

تواصل – واس:

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، مقاطعة جاوة غربي إندونيسيا.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية، بأن الزلزال وقع على بعد 25 كيلومترا شمال غربي مدينة بوجور وعلى عمق 132 كيلومترًا تحت قاع البحر، مضيفةً أن الزلزال ليس بالقوة التي يمكن أن تتسبب في إحداث موجات مد عاتية “تسونامي”.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الممتلكات.

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زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر

وفي وقت سابق، من هذا الشهر، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر منطقة تانيمبار في إندونيسيا.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع على مسافة 427 كيلومتراً جنوب جزيرة أمبون، وعلى عمق 97 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء على الفور خسائر مادية أو بشرية.

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وقبل أيام أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن زلزالًا بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب قبالة مقاطعة جاوة الوسطى دون أن يتسبب في حدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

وأوضحت أن الزلزال وقع تحت سطح البحر، وعلى عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد نحو 191 كيلومترا من مدينة سيلاكاب في المقاطعة، مؤكدة أنه لم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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