“عش بصحة”: 11 نصيحة للتسوق السليم والتغذية المتوازنة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المنصة الرئيسة للتوعية الصحية بوزارة الصحة «عش بصحة» على مجموعة من النصائح المهمة لممارسة التسوق السليم والتغذية المتوازنة.

وقسمت المنصة هذه النصائح على ثلاثة أشياء، قبل التسوق وأثناء التسوق وبعد التسوق.

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قبل التسوق

1 – حدّد وجباتك واحتياجك طوال الأسبوع في قائمة واضحة.

2 – لا تتسوق وأنت جائع.

أثناء التسوق

1 – لا تنخدع بالتخفيضات والعروض.

2 – اعزل المنظفات عن الأطعمة في عربة التسوق.

3 – اشتر اللحوم والأسماك والدواجن الطازجة.

4 – اختر الحليب ومشتقاته، قليلة الدسم.

5 – اقرأ البطاقة الغذائية الموجودة على المعلبات.

6 – لا تشتر المواد من الثلاجة ذات التبريد المنخفض.

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بعد التسوق

1 – ضع الأطعمة المجمدة واللحوم، بجانب المكيف بأكياس محكمة.

2 – اغسل يديك بعد وصولك إلى المنزل.

3 – ابدأ بترتيب الأطعمة المجمدة في الثلاجة بعد تغليفها.

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«التجارة» تكشف عن 3 حقوق في التخفيضات يجب معرفتها قبل التسوق

3 حقوق في التخفيضات

وكانت وزارة التجارة قد كشفت، في نوفمبر الماضي، عن 3 حقوق في التخفيضات يجب معرفتها قبل التسوق.

وقالت الوزارة في “إنفوجراف” على حسابها الشخصي على “تويتر” إن الحقوق الثلاثة هي:

1 – حصول المنشأة على ترخيص تخفيضات وإبرازه بشكل واضح.

2 – التأكد من صحة التخفيض بمسح “باركود” الترخيص لتظهر كافة التفاصيل.

3 – إيضاح نسبة التخفيض وكتابة السعر قبل وبعد التخفيض على بطاقة المنتج.