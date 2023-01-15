الفلبينية تتصدر.. “الموارد” تحدد السقف الأعلى للعمالة المنزلية

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أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن الوزارة تسعى إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية بما يحفظ حقوق أصحاب العمل ويرفع كفاءة العلاقة التعاقدية بين أطراف الاستقدام.

وقال إن الوزارة تحرص على “حوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة”.

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السقف الأعلى للعمالة المنزلية

وأضاف آل حماد، أن الوزارة: “ألزمت جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، وتتمثل في الآتي:

العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال.

العاملة المنزلية من تايلند 10000 ريال.

العاملة المنزلية من كينيا 10870 ريال.

العاملة المنزلية من بنجلاديش 13000 ريال.

العاملة المنزلية من الفلبين 17288 ريالاً.

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وشدد آل حماد على ضرورة أن يكون التعاقد من خلال منصة “مساند”، التي هي المنصة الرسمية لقطاع الاستقدام، والتي من خلالها يتم حفظ حقوق الجميع.

وتسهم منصة “مساند” التابعة للوزارة في تنظيم وأتمته عملية الاستقدام، وتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها الأسعار أو تقييم العملاء السابقين وغيرهما دون الحاجة لزيارة المكتب، وفقًا لـ”عكاظ”.

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3 شروط لتحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية

وفي سبيل تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية، أصدرت الوزارة ثلاثة شروط لذلك تتمثل في:

تنظيم نقل كفالة العمالة المنزلية.

تعديل قواعد ممارسة نشاط الاستقدام.

تقديم الخدمات العمالية.

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فترة تجربة العاملة المنزلية

وأكد القرار على أنه يجوز لصاحب العمل المنزلي الجديد تجربة عمل العامل المنزلي قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يوماً، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المنزلي المتفق عليه خلال تلك الفترة.

وألزم القرار صاحب العمل المنزلي الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة المنزلية لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها.

وألغى القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويعمل به من تاريخه وأبلغت الجهة المختصة للعمل به واتخاذ ما يلزم لتبليغه وتنفيذه.

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