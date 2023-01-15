تنبيه متقدم من “الأرصاد”: ضباب على 5 مناطق وأمطار خفيفة بمكة

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكون ضباب على 5 مناطق في المملكة، مما يترتب عليه تدني أو شبه انعدام في مدى الرؤية، وتتراوح شدته بين الكثيف والعادي، كما نبه من سقوط أمطار خفيفة على مكة.

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تبوك

يتكون ضباب على “تيماء” ويترتب عليه تدني في مدى الرؤية.

حائل

“الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق”.

الجوف

“القريات، طبرجل”.

عسير

“الحرجة، الربوعة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، العرين، بيشة، تثليث، طريب، أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط”

المنطقة الشرقية

الخفجي، القيصومة، حفر الباطن

أمطار خفيفة في منطقة مكة

كما نبه من أمطار خفيفة في منطقة مكة تشمل “الجموم، بحرة، خليص، جدة

وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج.

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منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 مناطق

أمطار رعدية على 6 مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما يستمر التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

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