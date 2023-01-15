الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
“عش بصحة”: 11 نصيحة للتسوق السليم والتغذية المتوازنة
الفلبينية تتصدر.. “الموارد” تحدد السقف الأعلى للعمالة المنزلية
تنبيه متقدم من “الأرصاد”: ضباب على 5 مناطق وأمطار خفيفة بمكة
منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 مناطق
قد يكون عقابها أشد.. 3 علامات لتوبة الكذابين “الغنيمان” يوضح.. (فيديو)
للتغلب على الأرق.. 4 طرق بسيطة لنوم صحي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: ضباب على 5 مناطق وأمطار خفيفة بمكة

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: ضباب على 5 مناطق وأمطار خفيفة بمكة

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: ضباب على 5 مناطق وأمطار خفيفة بمكة
٠٥:١٥:٤١ ص، الأحد، ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكون ضباب على 5 مناطق في المملكة، مما يترتب عليه تدني أو شبه انعدام في مدى الرؤية، وتتراوح شدته بين الكثيف والعادي، كما نبه من سقوط أمطار خفيفة على مكة.

اقرأ أيضًا:

تنبيه متقدم من الأرصاد على المنطقة الشرقية.. و”الدفاع المدني” يحذر الأهالي

تبوك

يتكون ضباب على “تيماء” ويترتب عليه تدني في مدى الرؤية.

الصورة

حائل

“الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق”.

الصورة

الجوف

“القريات، طبرجل”.

الصورة

عسير

“الحرجة، الربوعة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، العرين، بيشة، تثليث، طريب، أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط”

الصورة

المنطقة الشرقية

الخفجي، القيصومة، حفر الباطن

الصورة

أمطار خفيفة في منطقة مكة

كما نبه من أمطار خفيفة في منطقة مكة تشمل “الجموم، بحرة، خليص، جدة

وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج.

الصورة

اقرأ أيضًا:

منها الرياض والشرقية.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 مناطق

أمطار رعدية على 6 مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

كما يستمر التوقع بهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.

اقرأ أيضًا:

تشكيلات كثيفة من السحب في سماء جدة تبشر بهطول الأمطار (فيديو)

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الأرصاد الأمطار الرياح الشرقية الضباب الطقس حائل مكة

مواد ذات صلة

المزيد
«القناة السعودية» تكشف ملابسات ظهور «كريمة» على شاشتها

«القناة السعودية» تكشف ملابسات ظهور «كريمة» على شاشتها

٠١:٥٩ م، السبت، ١٧ سبتمبر ٢٠١٦
٣ آلاف مبتعث مُهدَّدون بالمنع من قيادة السيارات في أستراليا

٣ آلاف مبتعث مُهدَّدون بالمنع من قيادة السيارات في أستراليا

٠٢:١٢ ص، الجمعة، ٢٤ يوليو ٢٠١٥
«الوطنية اليمنية»: انتهاكات الحوثيين بالضالع تعدت الـ3 آلاف جريمة ضد المدنيين

«الوطنية اليمنية»: انتهاكات الحوثيين بالضالع تعدت الـ3 آلاف جريمة ضد المدنيين

٠٩:١٣ م، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦
نجاة طائرتين “كويتية وماليزية” من الاصطدام

نجاة طائرتين “كويتية وماليزية” من الاصطدام

٠٨:٣١ م، الأحد، ٠٥ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *