قد يكون عقابها أشد.. 3 علامات لتوبة الكذابين “الغنيمان” يوضح.. (فيديو)

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في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث العلامة الشيخ الدكتور عبد الله الغنيمان عن بعض شروط التوبة الواجبة على الإنسان المقصّر، حتى تُقبل منه توبته، ولا تكون مثل توبة الكذابين.

3 شروط للتوبة المقبولة

وذكر الغنيمان 3 شروط حتى تكون التوبة مقبولة عند الله، ولا تكون مثل توبة الكذابين.

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1 – وجوب الإقلاع عن المخالفة

أي أن تترك الذنب الذي أنت فيه، فلا يتصور توبة من دون أن يعلم الإنسان ما هو فيه أو الأمر الذي يتوب منه.

مثل الإنسان الذي يقصر في الصلوات أو يتناول شيئًا من المثيرات أو ما أشبه ذلك، فيجب أن يتركه

فالتوبة وأنت مقيم على الذنب الذي نُهيت عنه فهي توبة الكذابين وقد يكون العقاب أشد.

2 – العزم المؤكد على عدم العودة إلى الذنب

أما من يتوب وفي ذهنه وقلبه العودة للذنب فهذه ليست توبة، وإنما هي توبة كاذبة.

3 – إرجاع الحق إلى صاحبه

وذلك إذا كان الذنب متعلقًا بالغير، الذين ربما ظلمهم التائب، فلا بد من إرجاع حقوقهم إليهم حتى تتم التوبة.

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ونصح فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد المسلمين بالمسارعة إلى التوبة قبل فوات الفرص، فقال: “جدُّوا في العمل، واعتبروا بما سلف، فالفرص تفوت، والأجل موقوت، والإقامة محدودة، والأيام معدودة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والغفلة رأس الخطايا، وعلى الشخص الحذر والمحاسبة، كيف بمن عرف الله فلم يؤده حقه!؟ وكيف بمن يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعمل بسنته!؟ وكيف بمن يقرأُ القرآن ولم يعمل به!؟ تقلَّبَ في نعم الله فلم يشكرها!؟ لم يتخذ الشيطان عدوا!؟ لم يعمل للجنة، ولم يهرب من النار، لم يستعد للموت، اشتغل بعيوب الناس، وغفل عن عيوب نفسه!؟ هذا وامثاله في غمرةٍ ساهُون، تستدرجهم النعم، ويطغيهم الغنى، ويلهيهم الأمل، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ولسوف يندمون إن لم يتوبوا ولات ساعة مندم”.

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